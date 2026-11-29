1 of 4 आंखों में इंफेक्शन - फोटो : Amarujala.com/AI







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आंखों में होने वाले दर्द, चुभन और जलन को अक्सर हम सभी थकान समझकर टाल देते हैं। कुछ देर आराम करने या आंखें बंद करने से राहत मिल जाए, तो लगता है कि परेशानी खत्म हो गई। लेकिन क्या आंखों में बार-बार होने वाला दर्द किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं,आंखों की लालिमा, खुजली, सूजन और लगातार दर्द को नजरअंदाज करना कई बार भारी पड़ सकता है। लंबे समय तक मोबाइल-कंप्यूटर का इस्तेमाल, धूल-मिट्टी, एलर्जी और संक्रमण आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में आंखों की अंदरूनी समस्या भी दर्द का कारण बनती है, जिसके लिए समय पर जांच जरूरी है।



अब सवाल ये है कि आखिर आंखों में दर्द किन-किन वजहों से होता है और किन लक्षणों को खतरे की घंटी समझना चाहिए?

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2 of 4 आंखों में दर्द की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

आंखों में दर्द की समस्या



आंखों में दर्द की एक प्रमुख वजह कंजक्टिवाइटिस है, इसे पिंक आई भी कहा जाता है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें खुजली, जलन या पानी आने की समस्या होती है। आंखों में चोट लगने से भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा संक्रमण और प्रदूषण आंखों में परेशानी बढ़ा सकते हैं।

आंखों की समस्याएं शुरुआत में हल्की लग सकती हैं, लेकिन अगर ये लगातार बनी रहती हैं या लक्षण बढ़ रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

सही समय पर डॉक्टर से जांच कराने से गंभीर जटिलताओं से बचने में मदद मिल सकती है।

3 of 4 आंखों की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

दर्द के क्या कारण हो सकते हैं?



कई स्थितियां हैं जो आंखों में दर्द का खतरा बढ़ाने वाला हो सकती हैं, जिनपर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

लंबे समय तक काम करने या पर्याप्त आराम न मिलने से आंखों में दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है।

बहुत तेज रोशनी या कम रोशनी में लगातार देखने से आंखों पर दबाव पड़ सकता है।

धूल, प्रदूषण और एलर्जेन के संपर्क में आने से आंखों में खुजली, सूजन और जलन हो सकती है।

मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आंखों में थकान, सूखापन और दर्द की शिकायत हो सकती है।

वायरस या बैक्टीरिया के कारण आंखों में लालिमा, दर्द, खुजली और पानी आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

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4 of 4 आंखों की समस्याओं के बारे में जानिए - फोटो : Amarujala.com/AI