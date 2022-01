{"_id":"61ea8e2b0aabf9540b1a6753","slug":"what-is-ct-value-of-covid-omicron-variant-in-hindi","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"What is CT Value in Corona Test? ओमिक्रॉन वैरिएंट की सीटी वैल्यू क्या है, सीटी काउंट कम होना अच्छा या ज्यादा?","category":{"title":"Health & Fitness","title_hn":"हेल्थ एंड फिटनेस","slug":"fitness"}}

हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Fri, 21 Jan 2022 04:31 PM IST