दिवाली 2026: पटाखे और मिठाइयां कहीं बिगाड़ न दें त्योहार की रौनक, इन बीमारियों के मरीज बरतें खास सावधानी

1 of 4 सुरक्षित दिवाली कैसे मनाएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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दिवाली खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट पकवानों का त्योहार है। इस दिन हमारे घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं, लोग आतिशबाजी का भी आनंद लेते हैं। लेकिन दिल्ली-एनसीआर जैसे इलाकों में दिवाली के आसपास बढ़ता वायु प्रदूषण सेहत के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। पटाखों से निकलने वाला धुआं, बारीक कण (पीए2.5 और पीएं10) और जहरीली गैसें सांस के साथ शरीर में पहुंचकर फेफड़ों और दिल पर असर डाल सकती हैं।



दिवाली में अकेला खतरा प्रदूषण ही नहीं है। त्योहार में ज्यादा मीठा, तला-भुना और नमक वाली चीजें खाना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में पहले से ही कुछ बीमारियों से जूझ रहे लोगों को दिवाली के दौरान खास सावधानी बरतने की जरूरत है।



आइए जानते हैं किन बीमारियों के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए ताकि दीपावली का त्योहार खुशियों और आनंद के साथ हो सके।

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2 of 4 अस्थमा अटैक का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

प्रदूषण बीते कुछ दिनों से लोगों की सेहत के लिए खतरा बना हुआ है, दिवाली के दौरान पटाखों के कारण ये समस्या थोड़ी और बढ़ जाती है। ऐसे में सांस की समस्याओं से परेशान लोगों को इन दिनों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।



अस्थमा और सीओपीडी के मरीज बरतें सावधानी



दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा सावधानी सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को रखनी चाहिए। पटाखों से निकलने वाला धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बारीक प्रदूषक कण सांस की नलियों में सूजन और जलन पैदा कर सकते हैं। इससे अस्थमा के मरीजों को खांसी, सीने में जकड़न, घरघराहट और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। सीओपीडी के मरीजों में भी बीमारी के लक्षण गंभीर हो सकते हैं।

दिवाली को खुशियों वाला मनाने के लिए पटाखों के धुएं से दूर रहें और प्रदूषण ज्यादा होने पर बाहर निकलने से बचें। दिवाली के दौरान भी डॉक्टर की बताई दवाएं व इनहेलर अपने पास रखें।

3 of 4 हृदय रोगों की समस्या - फोटो : Adobe Stock Images

हार्ट के मरीज रखें सेहत का ख्याल



प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता, दिल और रक्त वाहिकाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। पीएम 2.5 जैसे बारीक कण फेफड़ों में पहुंचकर शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। इससे पहले से दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। दूसरी तरफ दिवाली पर ज्यादा तला-भुना खाना और मीठी-नमक चीजें खाने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है।

सेहत को ठीक रखने के लिए ज्यादा नमक और फैट वाले पकवान कम मात्रा में खाएं। समय पर दवाएं लें और प्रदूषण के दौरान बाहर एक्सरसाइज करने से बचें।

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4 of 4 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्याएं - फोटो : Freepik.com