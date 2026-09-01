{"_id":"6a96b4a5eb75808d01041f4b","slug":"what-common-symptoms-could-signal-something-serious-health-warning-signs-patients-often-ignore-2026-09-01","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"डॉक्टर ने बताया: इन लक्षणों को सामान्य मानकर अक्सर लोग कर देते हैं अनदेखा, बन सकती है बड़ी मुसीबत","category":{"title":"Health & Fitness","title_hn":"हेल्थ एंड फिटनेस","slug":"fitness"}}
डॉक्टर ने बताया: इन लक्षणों को सामान्य मानकर अक्सर लोग कर देते हैं अनदेखा, बन सकती है बड़ी मुसीबत
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिलाष श्रीवास्तव
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:52 PM IST
सार
हर लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होते, लेकिन लगातार बने रहने वाले या बढ़ते लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिना वजह वजन कम होना, लगातार थकान, सांस फूलना, असामान्य रक्तस्राव, गांठ और आंतों की आदतों में बदलाव पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।
विज्ञापन
1 of 4
अक्सर थकान रहने की समस्या
- फोटो : Amarujala.com/AI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
क्या आप जानते हैं कि शरीर की जिन सामान्य लगने वाली समस्याओं को आप अक्सर अनदेखा करते रहते हैं, कई बार वही गंभीर बीमारियों के रूप में आपके सामने आ सकती हैं?
अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि हमारा शरीर लगातार संकेत देता रहता है कि भीतर सबकुछ नॉर्मल है या नहीं? हालांकि अधिकतर लोग इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लगातार बने रहने वाले या अचानक नए लक्षणों को सामान्य मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए।
लगातार थकान, बिना वजह वजन कम होना, सांस फूलना, शरीर में असामान्य गांठ या सूजन दिखे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं, अक्सर ओपीडी में ऐसे मरीज देखने को मिल जाते हैं जो लंबे समय से हल्के लक्षणों को इग्नोर करते आ रहे थे, हालांकि बाद में इसने गंभीर रूप ले लिया।
आइए उन कॉमन लक्षणों के बारे में जान लेते हैं जिसे लोग अक्सर अनदेखा करते रहते हैं पर ये गंभीर रूप ले सकते हैं।
2 of 4
थकान की दिक्कत
- फोटो : Freepil.com
लगातार थकान को सिर्फ कमजोरी समझने की गलती
डॉक्टर बताते हैं, थकान सबसे आम और सबसे ज्यादा सामान्य मान लिए जाने वाले लक्षणों में से एक है। कई बार हम लगातार थकान को काम का तनाव, कम नींद या उम्र का असर समझ लेते हैं। लेकिन अगर पर्याप्त आराम के बाद भी थकान बनी रहे और रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें, तो इसकी वजह समझना जरूरी है।
नींद की समस्या, खराब खान-पान, तनाव और कुछ बीमारियां थकान का कारण हो सकती हैं। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, थायरॉयड की समस्या और डायबिटीज जैसी स्थितियों में भी थकान हो सकती है।
3 of 4
बिना वजह के वजन कम होने का कारण
- फोटो : Freepik.com
बिना कोशिश वजन कम होने को फिटनेस मानते रहना
बिना डाइट या एक्सरसाइज के लगातार वजन घट रहा है तो इसे हमेशा अच्छा संकेत या फिटनेस मानना ठीक नहीं है। बिना वजह वजन कम होना कई अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बिना स्पष्ट कारणों के वजन घटना कैंसर का बड़ा संकेत माना जाता है। हालांकि हर बार इसका मतलब कैंसर ही नहीं होता।
वजन कम होने के साथ अगर भूख में बदलाव, लगातार थकान, पेट की समस्या या कोई दूसरी नई परेशानी दिख रही है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 4
सांस की समस्या
- फोटो : Freepik.com
सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना हमेशा फिटनेस की कमी नहीं
शारीरिक मेहनत के बाद सांस तेज होना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर पहले आसानी से होने वाले काम में भी अब अचानक सांस फूलने लगी है तो सावधान हो जाना चाहिए। बार-बार सांस लेने में परेशानी होती है या इसके साथ सीने में दबाव, चक्कर आने, पसीना या थकान रहता है तो इसे केवल कमजोरी मानकर चलना सही नहीं।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार सांस फूलना, सीने में दर्द, मतली-चक्कर और असामान्य थकान कई बार हार्ट अटैक की ओर भी संकेत हो सकते हैं।
मल-पेशाब में बदलाव हर बार सामान्य नहीं
मल या पेशाब में खून दिखाई दे रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बवासीर, संक्रमण, पथरी और कई दूसरी स्थितियां इसका कारण हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि इसे बिना जांच के छोड़ दिया जाए। पेशाब में खून, मल में खून और आंतों की आदतों में बदलाव ऐसे लक्षण हैं जिनमें समय रहते डॉक्टरी मदद की जरूरत होती है।
--------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।