रिसर्च: एक तीर से दो निशाने, बीपी कंट्रोल रखने के साथ कैलोरी बर्न करने में भी कारगर पाई गई ये दवा
Losartan Blood Pressure Medication: रिसर्च में सामने आया है कि हाई ब्लड प्रेशर की कॉमन दवा- लोसार्टन शरीर के गुड फैट यानी ब्राउन फैट की सक्रियता को बढ़ाने वाली हो सकती है। ब्राउन फैट कैलोरी बर्न करने में भी मदद करता है। इसे डायबिटीज, हृदय रोग और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है।
विस्तार
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दो ऐसी बीमारियां हैं, जिनमें मरीज को आमतौर पर पूरे जीवन दवा लेते रहने की जरूरत हो सकती है। कुछ लोगों में इन दवाओं के साइड-इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे अगर आपको बताया जाए कि बीपी की दवा कई और तरह से आपको फायदा पहुंचा सकती है? हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक संभावना जताई है।
अध्ययन की रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनियाभर में हाई बीपी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली लोसार्टन नाम की दवा शरीर में गुड फैट यानी ब्राउन फैट की सक्रियता बढ़ाने में मदद कर सकती है। आमतौर पर शरीर में जमा फैट को मोटापा और दूसरी बीमारियों की वजह माना जाता है, लेकिन हर फैट नुकसानदायक नहीं होता।
ब्राउन फैट, कैलोरी बर्न करके शरीर में गर्मी पैदा करता है। रिसर्च में पाया गया है कि डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के जोखिमों को कम करने में भी ये फैट मददगार हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभ देखा गया है।
आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
बीपी की दवा बढ़ा सकती है शरीर में ब्राउन फैट
मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि दुनियाभर में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए लाखों लोग लोसार्टन नाम की दवा लेते हैं। अब वैज्ञानिकों को इस दवा का एक और संभावित फायदा पता चला है। रिसर्च के मुताबिक, लोसार्टन शरीर में गुड फैट के स्तर और उसकी सक्रियता को बढ़ाने में मदद कर सकती है।
- लोसार्टन एक खास तरह की ब्लड प्रेशर की दवा है, जिसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहा जाता है।
- ये दवा शरीर में एंजियोटेंसिन नाम के हार्मोन के असर को रोकती है।
- यह हार्मोन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है।
- लोसार्टन दवा एंजियोटेंसिन हार्मोन के प्रभाव को कम करती है, जिससे रक्त वाहिकाएं रिलैक्स होती हैं और ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है।
जब भी शरीर में फैट की बात होती है, तो आमतौर पर पेट, कमर और शरीर के दूसरे हिस्सों में जमा व्हाइट फैट का ख्याल आता है। ये शरीर में अतिरिक्त कैलोरी को जमा करती है। इसकी अधिकता मोटापे और कई बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है।
लेकिन शरीर में एक दूसरा फैट भी होता है, जिसे ब्राउन फैट कहते हैं। यह आमतौर पर कंधों, बाजुओं के नीचे, गर्दन, छाती के ऊपरी हिस्से और रीढ़ की हड्डी के आसपास पाया जाता है। ब्राउन फैट शरीर में जमा कैलोरी को बर्न करके गर्मी पैदा करता है। इसी वजह से इसे गुड फैट भी कहा जाता है।
ब्राउन फैट सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद
अमेरिका की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में साल 2021 में किए गए अध्ययन में ब्राउन फैट को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद बताया गया। शोध के मुताबिक, जिन लोगों के शरीर में ब्राउन फैट अधिक था, उनमें टाइप-2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम देखा गया।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्राउन फैट ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी भूमिका निभाता है। दरअसल, यह गर्मी पैदा करने के लिए खून में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर का इस्तेमाल करता है।
- इससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है और टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम कम हो सकता है।
- इसके अलावा ब्राउन फैट ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मददगार पाया गया है।
- ऐसा माना जाता है कि यह कुछ हार्मोनल संकेतों को प्रभावित करता है, जो धमनियों की मांसपेशियों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
लोसार्टन लेने वालों में ज्यादा मिला ब्राउन फैट
इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड के साथ उनकी दवाओं के इस्तेमाल की जानकारी भी ली। इसमें एक दिलचस्प बात सामने आई। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए लोसार्टन दवा ले रहे थे, उनमें ब्राउन फैट अधिक पाया गया।
इसके बाद वैज्ञानिकों ने चूहों पर भी प्रयोग किया। इसमें पाया गया कि लोसार्टन देने के बाद उनके शरीर में ब्राउन फैट ज्यादा सक्रिय हो गया। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर में ब्राउन फैट का मौजूद होना ही काफी नहीं है। ज्यादातर समय यह निष्क्रिय रहता है। ठंडे वातावरण में जब शरीर को गर्मी पैदा करने की जरूरत होती है, तब यह ज्यादा सक्रिय होता है और कैलोरी बर्न करने लगता है।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर रोलैंड स्टिमसन के मुताबिक, ठंडे तापमान में ब्राउन फैट तब सक्रिय होने लगता है, जब शरीर में कांपन शुरू होती है। उम्र बढ़ने के साथ ठंड के प्रति ब्राउन फैट की सक्रियता भी कम होने लगती है। लोसार्टन कुछ प्रकार के प्रोटीन को सक्रिय करके ब्राउन फैट को काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
वैज्ञानिकों ने बताया है कि वे अब स्वस्थ लोगों पर भी अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या लोसार्टन इंसानों में भी ब्राउन फैट को सक्रिय कर सकती है?
एक्सरसाइज से भी बढ़ता है गुड फैट का असर
मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि व्यायाम करने से शरीर में आइरिसिन नाम का हार्मोन जैसा प्रोटीन बढ़ता है। जानवरों पर किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि आइरिसिन व्हाइट फैट की कुछ कोशिकाओं को ब्राउन फैट की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
साल 2022 में जर्नल फिजियोलॉजिकल रिसर्च में प्रकाशित समीक्षा में बताया गया कि कार्डियो एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अभ्यास से भी आइरिसिन का स्तर बढ़ सकता है। हालांकि, इसका कितना असर होगा, यह व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति और टाइप-2 डायबिटीज या मोटापे जैसी पहले से मौजूद बीमारियों पर निर्भर कर सकता है।
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स्रोत:
A common blood pressure drug has a surprising effect on calorie-burning brown fat
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