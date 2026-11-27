ब्राउन फैट सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद



अमेरिका की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में साल 2021 में किए गए अध्ययन में ब्राउन फैट को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद बताया गया। शोध के मुताबिक, जिन लोगों के शरीर में ब्राउन फैट अधिक था, उनमें टाइप-2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम देखा गया।



वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्राउन फैट ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी भूमिका निभाता है। दरअसल, यह गर्मी पैदा करने के लिए खून में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर का इस्तेमाल करता है।

इससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है और टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम कम हो सकता है।

इसके अलावा ब्राउन फैट ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मददगार पाया गया है।

ऐसा माना जाता है कि यह कुछ हार्मोनल संकेतों को प्रभावित करता है, जो धमनियों की मांसपेशियों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।



लोसार्टन लेने वालों में ज्यादा मिला ब्राउन फैट



इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड के साथ उनकी दवाओं के इस्तेमाल की जानकारी भी ली। इसमें एक दिलचस्प बात सामने आई। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए लोसार्टन दवा ले रहे थे, उनमें ब्राउन फैट अधिक पाया गया।



इसके बाद वैज्ञानिकों ने चूहों पर भी प्रयोग किया। इसमें पाया गया कि लोसार्टन देने के बाद उनके शरीर में ब्राउन फैट ज्यादा सक्रिय हो गया। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर में ब्राउन फैट का मौजूद होना ही काफी नहीं है। ज्यादातर समय यह निष्क्रिय रहता है। ठंडे वातावरण में जब शरीर को गर्मी पैदा करने की जरूरत होती है, तब यह ज्यादा सक्रिय होता है और कैलोरी बर्न करने लगता है।



क्या कहते हैं विशेषज्ञ?



ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर रोलैंड स्टिमसन के मुताबिक, ठंडे तापमान में ब्राउन फैट तब सक्रिय होने लगता है, जब शरीर में कांपन शुरू होती है। उम्र बढ़ने के साथ ठंड के प्रति ब्राउन फैट की सक्रियता भी कम होने लगती है। लोसार्टन कुछ प्रकार के प्रोटीन को सक्रिय करके ब्राउन फैट को काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है।



वैज्ञानिकों ने बताया है कि वे अब स्वस्थ लोगों पर भी अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या लोसार्टन इंसानों में भी ब्राउन फैट को सक्रिय कर सकती है?