1 of 4 कच्चा दूध पीते हैं तो जान लीजिए ये बातें - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



दूध को तमाम अध्ययनों में संपू्र्ण आहार बताया गया है। इरपसमें शरीर के लिए जरूरी कैल्शियम के साथ कई अन्य प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी उम्र के लोगों को रोजाना की डाइट में दूध को जरूर शामिल करने की सलाह देते हैं।



सोशल मीडिया पर इन दिनों कच्चे दूध यानी रॉ मिल्क का खूब प्रचार हो रहा है। कोई इसे सेहत का खजाना बता रहा है, तो कोई दावा कर रहा है कि दूध को उबालने या गर्म करने से उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर तो यहां तक कहते हैं कि कच्चा दूध पीने से एलर्जी, अस्थमा और पेट की समस्याओं से राहत मिल सकती है। इन दावों को सुनकर लोग सामान्य दूध छोड़कर कच्चे दूध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कच्चा दूध इतना फायदेमंद है? क्या इसे बिना गर्म किए पीने से शरीर को ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं?



आइए जानते हैं कि जब विशेषज्ञों की टीम ने इन दावों की सच्चाई जानने की कोशिश की तो क्या सामने आया?

Trending Videos

2 of 4 कच्चा दूध क्या सच में है फायदेमंद? - फोटो : Freepik.com

कच्चे दूध के फायदेमंद होने का दावा कितना सही?



सोशल मीडिया पर कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो मिल जाएंगे जिनमें दावा किया जा रहा है कि कच्चा दूध पीना सेहत को ज्यादा लाभ दे सकता है।

कच्चा दूध यानी ऐसा दूध जिसे किसी भी तरह से गर्म करके सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया से न गुजारा गया हो।

वहीं पाश्चुरीकरण दूध को सुरक्षित बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद बीमारी फैलाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया खत्म हो जाएं।

ऑस्ट्रेलिया में कच्चे दूध को इंसानों के पीने के लिए बेचना गैरकानूनी है। इसकी मुख्य वजह इससे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं।

हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इस दावे की सच्चाई जानने के लिए अध्ययन किया तो कहानी बिल्कुल उल्टी मिला। शोधकर्ताओं ने बताया कि कच्चा दूध पीने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलता है बल्कि इसके सेवन से सेहत को नुकसान होने का खतरा जरूर बढ़ जाता है।



इस खतरे को जानिए



दरअसल, कच्चे दूध में कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो इंसानों को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। इनमें दो प्रमुख बैक्टीरिया हैं।

लिस्टेरिया ऐसा बैक्टीरिया है, जो शरीर में संक्रमण पैदा कर सकता है। गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह खासतौर पर खतरनाक हो सकता है।

ऐसा बैक्टीरिया है, जो शरीर में संक्रमण पैदा कर सकता है। गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह खासतौर पर खतरनाक हो सकता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया पेट और आंतों में संक्रमण पैदा कर सकता है। इससे उल्टी, दस्त, बुखार और गंभीर बीमारी हो सकती है।

3 of 4 कच्चा दूध पीने से क्या होता है? - फोटो : Adobe stock

क्या कच्चे दूध में सामान्य दूध से ज्यादा पोषक तत्व होते हैं?



कच्चे दूध के समर्थन में सबसे बड़ा दावा यह किया जाता है कि दूध को गर्म करने यानी पाश्चुरीकरण से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से लोग मानते हैं कि कच्चा दूध ज्यादा पौष्टिक होता है। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण इस दावे का समर्थन नहीं करते।



रिसर्च के मुताबिक, दूध को पाश्चुरीकृत करने से उसमें मौजूद प्रोटीन की गुणवत्ता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसी तरह कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स यानी खनिज तत्वों की मात्रा भी प्रभावित नहीं होती।



हां, गर्म करने की वजह से कुछ ऐसे विटामिन की मात्रा में मामूली कमी आ सकती है, जो ज्यादा तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें हीट-सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है। लेकिन इन विटामिन की थोड़ी-सी कमी से दूध की कुल पोषण गुणवत्ता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता।



इसका मतलब है कि कच्चा दूध पीने से आपको सामान्य पाश्चुरीकृत दूध के मुकाबले कोई खास अतिरिक्त पोषण नहीं मिलता।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 कच्चा दूध पीने से एलर्जी - फोटो : Freepik.com