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विटामिन डी कैसे बढ़ाएं: विटामिन D की कमी के लक्षण क्या हैं? जानें संकेतों को नजरअंदाज करने पर क्या होगा

Tue, 22 Sep 2026 01:24 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 22 Sep 2026 01:24 PM IST
सार

Common Symptoms of Vitamin D Deficiency: विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर में काफी परेशानी होती है। इसलिए इसके शुरुआती लक्षणों को समझना बेहद जरूरी है। 

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विटामिन D की कमी के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
Common Symptoms of Vitamin D Deficiency: सुबह से शाम तक घर, दफ्तर या किसी बंद जगह में रहने और धूप से दूरी बनाए रखने की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। कई बार इस कमी के लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें काम का तनाव, नींद की कमी या बदलते मौसम से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं। 


पर, हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए लगातार लक्षण रहने पर केवल धूप लेना या सप्लीमेंट शुरू करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत पड़ने पर जांच और चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। आइए जानते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण, संभावित असर और इसे दूर करने के तरीके।
 
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विटामिन D की कमी के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
विटामिन डी की कमी के लक्षण

 विटामिन डी की कमी होने पर हर व्यक्ति में एक जैसे लक्षण दिखाई दें, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में कोई स्पष्ट लक्षण भी नहीं होते। संभावित संकेतों में शामिल हैं:
 
  • लगातार थकान या कमजोरी महसूस होना
  • मांसपेशियों में कमजोरी या दर्द
  • हड्डियों में दर्द
  • कमर या शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द
  •  सीढ़ियां चढ़ने या सामान्य गतिविधियों में मांसपेशियों की कमजोरी महसूस होना
  • बार-बार बीमार पड़ना
  •  गंभीर कमी की स्थिति में हड्डियों की मजबूती प्रभावित होना

 मूड में बदलाव या बाल झड़ना भी कई कारणों से हो सकता है, इसलिए केवल इन लक्षणों के आधार पर विटामिन डी की कमी मान लेना सही नहीं है।

 
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विटामिन D की कमी के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
 विटामिन डी की कमी से शरीर पर क्या असर पड़ता है?
 
  •  विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के इस्तेमाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • इसकी गंभीर या लंबे समय तक रहने वाली कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं।
  • बच्चों में गंभीर कमी से हड्डियों के विकास पर असर पड़ सकता है, जबकि वयस्कों में हड्डियों में दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
  •  मांसपेशियों की ताकत पर भी इसका असर पड़ सकता है।
  • उम्रदराज लोगों में कमजोरी और गिरने के जोखिम को लेकर भी विटामिन डी की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है।
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विटामिन D की कमी के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI

 खाने से भी पूरी हो सकती है कमी?

 विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों से भी मिल सकता है। वसायुक्त मछली, अंडे की जर्दी और विटामिन डी से समृद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थ इसके स्रोत हो सकते हैं। हालांकि, केवल भोजन से पर्याप्त मात्रा हासिल करना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता।

 अगर जांच में कमी सामने आती है तो डॉक्टर जरूरत के अनुसार विटामिन डी की दवा या सप्लीमेंट की सलाह दे सकते हैं। बिना जांच या चिकित्सकीय सलाह के लंबे समय तक अधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेना सही नहीं है।

 
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विटामिन D की कमी के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
 किन लोगों में कमी का खतरा अधिक हो सकता है?

 जो लोग ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी के अवशोषण से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों में भी कमी हो सकती है।

 अगर आपको लगातार थकान, कमजोरी या हड्डियों-मांसपेशियों में दर्द रहता है तो डॉक्टर से सलाह लेकर उचित जांच कराना बेहतर है।


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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

 
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