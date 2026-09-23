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वर्ल्ड लंग डे 2026: धुएं और प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने के 5 आसान तरीके

Wed, 23 Sep 2026 03:18 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Wed, 23 Sep 2026 03:18 PM IST
सार

World Lung Day 2026: विश्व फेफड़ा दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके, जिससे आप अपने फेफड़ों को धुएं और प्रदूषण से बचाकर रख सकेंगे। 

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World Lung Day 2026 how can you protect your lungs from pollution naturally
धुएं और प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने के 5 आसान तरीके - फोटो : AI
World Lung Day 2026: आज के समय में बढ़ता वायु प्रदूषण, धुआं, धूल और सिगरेट का धुआं फेफड़ों के लिए बड़ी चिंता बन चुके हैं। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से खांसी, सांस फूलना, सीने में जकड़न और सांस संबंधी अन्य परेशानियां हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी है, उनके लिए प्रदूषण और धुआं समस्या को और बढ़ा सकता है। 


हालांकि प्रदूषण को पूरी तरह नियंत्रित करना हर व्यक्ति के हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ आसान सावधानियां अपनाकर इसके संपर्क को कम किया जा सकता है। वर्ल्ड लंग डे 2026 के मौके पर जानते हैं ऐसे 5 आसान तरीके, जिनकी मदद से आप अपने फेफड़ों को धुएं और प्रदूषण से बचाने की कोशिश कर सकते हैं।
 
World Lung Day 2026 how can you protect your lungs from pollution naturally
धुएं और प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने के 5 आसान तरीके - फोटो : Adobe Stock
1. प्रदूषण ज्यादा होने पर बाहर निकलने से बचें

 जब हवा की गुणवत्ता खराब हो, खासकर सुबह और शाम के समय, तो लंबे समय तक बाहर रहने से बचना बेहतर है। जरूरत होने पर ही बाहर निकलें और खुले में लंबे समय तक व्यायाम करने से बचें।
 
World Lung Day 2026 how can you protect your lungs from pollution naturally
धुएं और प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने के 5 आसान तरीके - फोटो : Adobe Stock

2. बाहर निकलते समय मास्क पहनें

 प्रदूषण और धूल वाले इलाकों में अच्छी तरह फिट होने वाला मास्क पहनने से हवा में मौजूद कई महीन कणों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है। मास्क नाक और मुंह को अच्छी तरह ढकना चाहिए।

 
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World Lung Day 2026 how can you protect your lungs from pollution naturally
धुएं और प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने के 5 आसान तरीके - फोटो : AI
 3. धूम्रपान और सेकेंड हैंड स्मोक से दूरी रखें

 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का धुआं फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है। सिर्फ खुद धूम्रपान से बचना ही नहीं, बल्कि दूसरों के धुएं यानी सेकेंड हैंड स्मोक से भी दूरी रखना जरूरी है।

 
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World Lung Day 2026 how can you protect your lungs from pollution naturally
धुएं और प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने के 5 आसान तरीके - फोटो : Adobe Stock
 4. घर की हवा को साफ रखें

 घर के अंदर धूल, धुआं और तेज गंध वाले प्रदूषकों को कम करने की कोशिश करें। खाना बनाते समय उचित वेंटिलेशन रखें और घर में धूम्रपान बिल्कुल न करें। जरूरत के अनुसार एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

 
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