पेट की समस्या: रोज ज्यादा पानी पीने से पेट रहेगा साफ? जानें कितना पानी पीना कब्ज में हो सकता है मददगार

Hydration Benefits:
अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा है या कब्ज की समस्या है तो ज्यादा पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना सामान्य पाचन और शरीर के दूसरे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा पानी पीने से कब्ज की समस्या दूर हो सकती है? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं है। आज के लेख में हम आपसे इसी बारे में बात करेंगे, ताकि आप पानी की सही मात्रा का ध्यान रखें।
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रोज ज्यादा पानी पीने से पेट रहेगा साफ?
- फोटो : AI
क्या ज्यादा पानी पीने से कब्ज दूर हो सकती है?
अगर शरीर में पानी की कमी है तो पर्याप्त तरल पदार्थ लेने से मल को नरम रखने में मदद मिल सकती है। इससे मल त्याग करना कुछ लोगों के लिए आसान हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से पर्याप्त पानी पी रहा है, तो केवल पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाने से कब्ज की समस्या जरूरी नहीं कि दूर हो जाए। कब्ज के पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं।
इसलिए “जितना ज्यादा पानी, स्वास्थ्य उतना बेहतर” वाली सोच सही नहीं है। शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
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कब्ज से राहत के लिए पानी के साथ फाइबर भी जरूरी
पाचन को बेहतर रखने में फाइबर की अहम भूमिका होती है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और बीज जैसे खाद्य पदार्थ भोजन में फाइबर बढ़ाने के अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
अगर भोजन में फाइबर बढ़ाया जा रहा है तो पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। अचानक बहुत अधिक फाइबर खाने से कुछ लोगों को गैस और पेट फूलने की परेशानी हो सकती है।
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दिनभर कम पानी पीने की आदत से बचें
कई लोग पूरे दिन पानी कम पीते हैं और शाम को एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। इससे बेहतर है कि दिनभर नियमित अंतराल पर पानी और दूसरे उपयुक्त तरल पदार्थ लिए जाएं।
प्यास, मौसम, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार पानी की जरूरत अलग-अलग हो सकती है। गर्म मौसम या ज्यादा पसीना आने पर शरीर को अधिक तरल पदार्थ की जरूरत पड़ सकती है।
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कब्ज से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
दिनभर पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेते रहें।
भोजन में फल और सब्जियां शामिल करें।
साबुत अनाज और दालों को आहार का हिस्सा बनाएं।
रोजाना कुछ समय पैदल चलें या शारीरिक गतिविधि करें।
मल त्याग की इच्छा को बार-बार न रोकें।
फाइबर की मात्रा अचानक बहुत ज्यादा न बढ़ाएं।
लंबे समय तक रहने वाली कब्ज को नजरअंदाज न करें।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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