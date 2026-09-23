क्या सच में रात में लेट खाना खाने से बढ़ता है वजन? जानिए इस बारे में साइंस क्या कहती है

1 of 6 क्या सच में रात में लेट खाना खाने से बढ़ता है वजन? - फोटो : AI







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Does Late-Night Eating Cause Weight Gain: अक्सर घर में बड़ों को कहते सुना जाता है कि रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए, देर रात खाने से वजन बढ़ता है। क्या वाकई लेट नाइट ईटिंग से मोटापा आता है? क्या रात 8 बजे के बाद खाना सीधे फैट में बदल जाता है? और अगर भूख लगे तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?



साइंस कहती है कि सिर्फ रात में खाने से वजन नहीं बढ़ता, वजन बढ़ने का सीधा संबंध आपकी पूरे दिन की कुल कैलोरी से होता है। लेकिन फिर भी देर रात खाने की आदत क्यों खतरनाक मानी जाती है? इस लेख में जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब, लेट नाइट ईटिंग से जुड़े मिथ और फैक्ट, और एक्सपर्ट्स की राय।

अक्सर घर में बड़ों को कहते सुना जाता है कि रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए, देर रात खाने से वजन बढ़ता है। क्या वाकई लेट नाइट ईटिंग से मोटापा आता है? क्या रात 8 बजे के बाद खाना सीधे फैट में बदल जाता है? और अगर भूख लगे तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं?

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1. कैलोरी मैटर करती है, टाइम नहीं



आपका शरीर कैलोरी को टाइम-स्टैम्प के साथ स्टोर नहीं करता। वजन का गणित सिंपल है - कैलोरी इन vs कैलोरी आउट। मान लीजिए आपका TDEE 2000 कैलोरी है। अगर आप सुबह 500, दोपहर 700 और रात 10 बजे 600 कैलोरी खाते हैं तो कुल 1800 हुई, वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग दिन का खाना पूरा खाने के बाद रात 11 बजे 400-500 कैलोरी का एक्स्ट्रा पैकेट, कोल्ड ड्रिंक या मिठाई खा लेते हैं, जिससे वो सरप्लस में चले जाते हैं और धीरे-धीरे फैट बढ़ता है।



3 of 6 क्या सच में रात में लेट खाना खाने से बढ़ता है वजन? - फोटो : अमर उजाला



2. लेट नाइट में गलत फूड चॉइस



रात में भूख कम और क्रेविंग ज्यादा होती है। थके होने पर दिमाग कार्ब और फैट वाला खाना मांगता है - चिप्स, कुकीज, मैगी, बर्गर, आइसक्रीम। इनमें 100 ग्राम में ही 400-500 कैलोरी होती है, लेकिन पेट नहीं भरता। प्रोटीन और फाइबर कम होने से 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। यही पैटर्न रोज होने से बैली फैट बढ़ने लगता है।





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3. पाचन और नींद पर असर



खाने के 30 मिनट के अंदर सोने से पेट का एसिड ऊपर की ओर आता है, जिससे एसिडिटी, खट्टी डकार, गैस और GERD की दिक्कत होती है। पेट भरा होने से नींद गहरी नहीं आती। रिसर्च कहती है कि 6 घंटे से कम सोने वालों में अगले दिन ग्रेलिन हार्मोन 15% तक बढ़ जाता है, जिससे भूख तेज लगती है और मीठा खाने का मन करता है। मतलब एक रात की खराब नींद, अगले दिन ओवरईटिंग करवाती है।





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