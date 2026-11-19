1 of 4 ज्यादा अदरक वाली चाय पीने के नुकसान - फोटो : AI







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Side Effects of Drinking Too Much Ginger Tea: भारत में चाय पीने के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। खासकर सर्दियों में अदरक वाली चाय लोगों की पहली पसंद बन जाती है। अदरक का स्वाद और खुशबू चाय को खास बना देते हैं। इसे सर्दी-जुकाम, गले की खराश और पाचन संबंधी परेशानियों में भी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अदरक वाली चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है?



दरअसल, अदरक में मौजूद सक्रिय तत्वों का अधिक सेवन कुछ लोगों में समस्याएं पैदा कर सकता है। खासकर जिन लोगों को पहले से पेट संबंधी परेशानी है या जो ब्लड थिनर जैसी दवाएं लेते हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि दिनभर में कितनी अदरक वाली चाय पीना सही है और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए? आइए जानते हैं।



भारत में चाय पीने के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। खासकर सर्दियों में अदरक वाली चाय लोगों की पहली पसंद बन जाती है। अदरक का स्वाद और खुशबू चाय को खास बना देते हैं। इसे सर्दी-जुकाम, गले की खराश और पाचन संबंधी परेशानियों में भी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अदरक वाली चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है?

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2 of 4 किन लोगों को अदरक वाली चाय पीने में सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : AI

ज्यादा अदरक वाली चाय पीने के नुकसान



1. एसिडिटी और सीने में जलन



अगर आप बहुत ज्यादा अदरक वाली चाय पीते हैं, तो कुछ लोगों को एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या हो सकती है। खासकर जिन लोगों को पहले से एसिड रिफ्लक्स या GERD की परेशानी है, उन्हें इसका सेवन सीमित रखना चाहिए।



2. पेट में दर्द और गैस की समस्या



अदरक का अधिक सेवन कुछ लोगों के पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे पेट में असहजता, गैस और पेट दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं।



3. दस्त और पेट खराब होना



ज्यादा अदरक वाली चाय पीने से कुछ लोगों को दस्त या पेट में ऐंठन की शिकायत हो सकती है। अगर चाय पीने के बाद बार-बार ऐसी परेशानी होती है, तो इसकी मात्रा कम कर दें।



4. ब्लड प्रेशर पर पड़ सकता है असर



अदरक के कुछ तत्व ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं, तो अदरक का बहुत अधिक सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।



5. ब्लड शुगर प्रभावित हो सकती है



अदरक के ब्लड शुगर पर संभावित प्रभाव को लेकर शोध हुए हैं। हालांकि, सामान्य चाय में इस्तेमाल होने वाली अदरक की थोड़ी मात्रा से हर व्यक्ति में ब्लड शुगर कम हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। डायबिटीज की दवाएं लेने वाले लोगों को अदरक के सप्लीमेंट का अधिक सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।



3 of 4 किन लोगों को अदरक वाली चाय पीने में सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : अमर उजाला प्रिंट



दिनभर में कितनी अदरक वाली चाय पीनी चाहिए?



अदरक वाली चाय पीने की कोई एक निश्चित मात्रा सभी लोगों के लिए निर्धारित नहीं है। यह आपकी सेहत, अदरक की मात्रा और चाय में मौजूद अन्य चीजों पर निर्भर करता है। चाय में थोड़ी मात्रा में ताजा अदरक इस्तेमाल करें।

लगातार बहुत तेज अदरक वाली चाय पीने से बचें।

अगर एसिडिटी की समस्या है तो अदरक की मात्रा कम रखें।

चाय में बहुत ज्यादा चीनी डालने से बचें।

अदरक के सप्लीमेंट को सामान्य चाय के बराबर न समझें।

अदरक वाली चाय पीने की कोई एक निश्चित मात्रा सभी लोगों के लिए निर्धारित नहीं है। यह आपकी सेहत, अदरक की मात्रा और चाय में मौजूद अन्य चीजों पर निर्भर करता है।

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4 of 4 किन लोगों को अदरक वाली चाय पीने में सावधानी बरतनी चाहिए? - फोटो : Adobe stock