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Sinus Infection Symptoms: बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम, नाक बंद होना और सिरदर्द जैसी समस्याएं आम हैं, लेकिन अगर ये परेशानियां लंबे समय तक बनी रहें तो इसकी वजह साइनस भी हो सकता है। साइनस यानी साइनसाइटिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें नाक के आसपास मौजूद हवा से भरी जगहों (साइनस) में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से नाक बंद होना, चेहरे पर दबाव महसूस होना, सिरदर्द और गाढ़ा बलगम जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



कई बार लोगों को साइनस और सामान्य सर्दी-जुकाम के लक्षणों में अंतर समझ नहीं आता। ऐसे में परेशानी बढ़ने पर भी लोग इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइनस के शुरुआती लक्षण क्या हैं और यह समस्या कितने दिनों तक रह सकती है? आइए जानते हैं साइनस होने के कारण, इसके प्रमुख लक्षण, इलाज और बचाव के आसान तरीके।



साइनस क्या है?



साइनस हमारे चेहरे की हड्डियों और नाक के आसपास मौजूद हवा से भरी छोटी-छोटी जगहें होती हैं। ये सामान्य रूप से बलगम बनाती हैं, जो नाक के रास्ते बाहर निकलता है। जब इन जगहों की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है और बलगम ठीक से बाहर नहीं निकल पाता, तो इसे साइनसाइटिस (Sinusitis) कहते हैं। यह समस्या वायरल संक्रमण, एलर्जी और कभी-कभी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण हो सकती है।



बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम, नाक बंद होना और सिरदर्द जैसी समस्याएं आम हैं, लेकिन अगर ये परेशानियां लंबे समय तक बनी रहें तो इसकी वजह साइनस भी हो सकता है। साइनस यानी साइनसाइटिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें नाक के आसपास मौजूद हवा से भरी जगहों (साइनस) में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से नाक बंद होना, चेहरे पर दबाव महसूस होना, सिरदर्द और गाढ़ा बलगम जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

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साइनस के 10 प्रमुख लक्षण



1. नाक बंद रहना



साइनस की समस्या में नाक के अंदर सूजन आ सकती है। इसकी वजह से एक या दोनों नथुनों से सांस लेने में परेशानी होती है।



2. सिरदर्द होना



साइनस में सूजन के कारण माथे, आंखों के आसपास और गालों में दबाव महसूस हो सकता है। कई लोगों को सिरदर्द की शिकायत भी रहती है।



3. चेहरे पर दर्द और दबाव



साइनसाइटिस का एक प्रमुख लक्षण चेहरे पर भारीपन या दबाव महसूस होना है। यह दर्द माथे, नाक के आसपास और गालों में हो सकता है।



4. गाढ़ा बलगम आना



साइनस में सूजन होने पर नाक से गाढ़ा पीला या हरा बलगम निकल सकता है। यह गले में भी जा सकता है, जिससे खांसी की परेशानी होती है।



5. सूंघने की क्षमता कम होना



साइनस में सूजन और नाक बंद होने के कारण कई लोगों को चीजों की गंध ठीक से महसूस नहीं होती।



6. गले में खराश



नाक से निकलने वाला बलगम जब गले के पीछे की तरफ जाता है, तो गले में खराश और बार-बार खांसी की समस्या हो सकती है।



7. खांसी होना



साइनस के कारण गले में बलगम जमा होने से खांसी हो सकती है। कुछ लोगों को रात के समय खांसी ज्यादा परेशान करती है।



8. दांतों में दर्द



कभी-कभी ऊपरी जबड़े और दांतों में दर्द महसूस हो सकता है। ऐसा विशेष रूप से मैक्सिलरी साइनस में सूजन होने पर होता है।



9. थकान और कमजोरी



लगातार नाक बंद रहने, सिरदर्द और संक्रमण के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है।



10. बुखार आना



कुछ लोगों को साइनस संक्रमण के दौरान हल्का बुखार भी हो सकता है। हालांकि, हर साइनस मरीज को बुखार आए, यह जरूरी नहीं है।





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