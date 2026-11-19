दवा कहां रखी, कैसे पहुंची, सबका रखना होगा हिसाब



प्रस्तावित नियमों के तहत दवाओं की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना होगा। दवाओं को निर्धारित तापमान और वातावरण में रखने की व्यवस्था करनी होगी। इससे भंडारण और ढुलाई के दौरान दवाओं के खराब होने, उनमें मिलावट या संक्रमण, दवाओं की अदला-बदली और नकली दवाओं की आपूर्ति जैसे जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।



खास बात यह है कि दवाओं की आवाजाही का रिकॉर्ड होने से किसी खेप में गड़बड़ी मिलने पर उसकी पूरी सप्लाई चेन का पता लगाया जा सकेगा। यह भी पता चल सकेगा कि दवा किस कंपनी या आयातक से आई, किस वितरक और स्टॉकिस्ट तक पहुंची और आगे कहां सप्लाई की गई।



केंद्रीय और राज्य औषधि विभाग करेंगे निगरानी



स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि दवाओं की गुणवत्ता सिर्फ निर्माण के समय जांचने से सुनिश्चित नहीं हो सकती। निर्माण के बाद भंडारण और परिवहन में लापरवाही भी दवाओं की गुणवत्ता और असर को प्रभावित कर सकती है। नए नियमों से केंद्रीय और राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों को दवा वितरण व्यवस्था के निरीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए मजबूत आधार मिलेगा।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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