1 of 4 ग्लूकोमा की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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आंखों की बीमारियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा हैं। लाइफस्टाइल और खान-पान की गड़बड़ी ने समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। लिहाजा कम उम्र के लोग, यहां तक कि बच्चे भी नजर की समस्याओं का शिकार देखे जा रहे हैं। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने मोतियाबिंद के बढ़ते खतरों को लेकर अलर्ट किया था। डॉक्टर बताते हैं, मोतियाबिंद के अलावा कई और भी स्थितियां हैं जो सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती हैं। कई बार आपको नजर तो ठीक होती है फिर भी आंखों में गंभीर समस्याएं पल रही होती हैं।



अगर आपको दूर और पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, आंखों में दर्द नहीं है और चश्मे का नंबर भी नहीं बढ़ रहा, तो अक्सर मान लिया जाता है कि हमारी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हैं। पर क्या वास्तव में ऐसी है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, ग्लूकोमा जैसी आंखों की कई बीमारियां बिना लक्षणों के साथ बढ़ती रहती हैं। इसमें भले ही आपको सही से दिख रहा है फिर भी अंदर ही अंदर बीमारी पल रही हो सकती है।

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2 of 4 ग्लूकोमा की समस्याओं को जानिए - फोटो : Adobe Stock

ग्लूकोमा की बढ़ती समस्याएं



ग्लूकोमा आंखों की ऐसी बीमारी है, जो शुरुआती दौर में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें आंखों के पीछे मौजूद वे नसं प्रभावित हो जाती हैं, जो आंखों से मिलने वाली तस्वीरों की जानकारी दिमाग तक पहुंचाती है।



सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बीमारी की शुरुआत में लोगों को देखने में कोई खास दिक्कत महसूस नहीं होती। हालांकि धीरे-धीरे आपके आसपास देखने की क्षमता कम होने लगती है।

कई बार मरीज को इसका पता तब चलता है, जब आंखों को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है।



ऐसे में सवाल है कि सामान्य नजर होने के बावजूद ग्लूकोमा की पहचान कैसे करें और किन लोगों को नियमित आंखों की जांच करानी चाहिए?

3 of 4 आंखों की बीमारियों का जोखिम - फोटो : Freepik.com

कैसे जानें कहीं आप भी तो नहीं हो गए हैं शिकार?



ग्लूकोमा की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है, आमतौर पर इसमें कोई लक्षण नहीं दिखते, इसीलिए इसे 'साइलेंट थीप ऑफ आइज' भी कहा जाता है। शुरुआत में तो इसकी पहचान नहीं हो पाती है पर बीमारी बढ़ने के साथ इसके लक्षण स्पष्ट दिखने लग जाते हैं।

साइड से दिखाई देने वाली चीजें धीरे-धीरे कम नजर आना।

आसपास मौजूद वस्तुओं को देखने में परेशानी।

नजर के कुछ हिस्सों में धब्बे दिखाई देना।

बीमारी बढ़ने पर देखने का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाना। ग्लूकोमा की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है, आमतौर पर इसमें कोई लक्षण नहीं दिखते, इसीलिए इसे 'साइलेंट थीप ऑफ आइज' भी कहा जाता है। शुरुआत में तो इसकी पहचान नहीं हो पाती है पर बीमारी बढ़ने के साथ इसके लक्षण स्पष्ट दिखने लग जाते हैं।

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4 of 4 आंखों की समस्याओं के बारे में जानिए - फोटो : Amarujala.com