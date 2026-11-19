1 of 4 डायबिटीज और इसके खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI







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डायबिटीज की समस्या वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है, सभी उम्र के लोग इसका शिकार देखे जा रहे हैं। ये बीमारी शरीर के लगभग सभी अंगों को प्रभावित करने वाली हो सकती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अगर आप मोटापे का शिकार हैं या परिवार में पहले से किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री रही है तो नियमित रूप से शुगर की जांच कराते रहना चाहिए। अगर आपकी ब्लड शुगर रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भविष्य में डायबिटीज होने का कोई खतरा नहीं है?



कई बार शरीर में ब्लड शुगर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है, लेकिन वह डायबिटीज के स्तर तक नहीं पहुंचती। इस स्थिति को प्रीडायबिटीज कहते हैं। यह एक तरह की चेतावनी है कि अगर अभी खान-पान, वजन और लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज हो सकती है।



डॉक्टर कहते हैं, अगर अभी आपका शुगर नॉर्मल है तो भी आपको लगातार बचाव करते रहना जरूरी है।

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2 of 4 प्री-डायबिटीज के लक्षण - फोटो : Amarujala.com/AI

प्रीडायबिटीज की समस्या



प्रीडायबिटीज ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा होने लगती है, लेकिन अभी डायबिटीज की सीमा तक नहीं पहुंचती। इसका एक बड़ा कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन वह हार्मोन है, जो खून में मौजूद ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। जब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करतीं, तो खून में शुगर बढ़ने लगती है।

जिनका वजन ज्यादा है, पेट पर चर्बी जमा है या फिर परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री रही है उनमें इसका खतरा अधिक हो सकता है।

हाई बीपी और असामान्य कोलेस्ट्रॉल भी आपके जोखिमों को बढ़ा सकते हैं।

3 of 4 डायबिटीज की समस्या - फोटो : Adobe Stock

कैसे जानें इसका खतरा?



कहीं आपको प्री-डायबिटीज की दिक्कत तो नहीं है इसका पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट मददगार हो सकते हैं।

HbA1c टेस्ट की रिपोर्ट 5.7 से 6.4 प्रतिशत के बीच होना प्रीडायबिटीज का संकेत है। यह पिछले 2-3 महीने की औसत ब्लड शुगर बताता है।

खाली पेट शुगर की रीडिंग 100-125 mg/dL होने पर प्रीडायबिटीज मानी जाती है।

ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ग्लूकोज पीने के दो घंटे बाद शुगर 140-199 mg/dL होने पर प्रीडायबिटीज हो सकती है।

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4 of 4 डायबिटीज को कैसे रखें कंट्रोल - फोटो : Adobe Stock