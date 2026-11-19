1 of 4 किडनी की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि हमारे सभी अंगे निरंतर ठीक तरीके से काम करते रहें। हार्ट से लेकर लंग्स और किडनी से लेकर लिवर तक, सभी अंगों का शरीर में खास काम होता है।



किडनी दिन-रात बिना रुके खून की सफाई करते हैं। ये खून से गंदगी और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालकर पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर करती है। शरीर में पानी, नमक और जरूरी मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने में भी किडनी का ठीक तरीके से काम करते रहना जरूरी माना जाता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिस तरह से लोगों की दिनचर्या गड़बड़ होती जा रही है, इससे किडनी की कार्यक्षमता पर भी असर देखा जा रहा है। हालांकि समस्या की बात ये है कि किडनी की दिक्कतों में शुरुआत में अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखता। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों में बीमारी का पता तब चलता है, जब काफी नुकसान हो चुका होता है।



ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि फिर किडनी की दिक्कतों का पता कैसे लगाया जाए?

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2 of 4 किडनी की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

किडनी की बीमारियों का खतरा



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, किडनी की बीमारियों में वैसे तो कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखता, पर कुछ ऐसे संकेत हैं जिनपर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देते रहना चाहिए। खासकर डायबिटीज और हाई बीपी के मरीजों को अपनी सेहत और किडनी को लेकर और भी अलर्ट रहना चाहिए। आइए जानते हैं कि किडनी की बीमारी के क्या संकेत हैं जिनपर सभी लोगों को ध्यान देते रहना चाहिए?

किडनी का मुख्य काम खून को फिल्टर करना और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालना है।

जब किडनी लंबे समय तक ठीक से काम नहीं कर पाती, तो इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। आइए जानते हैं कि शुरुआत में इसकी पहचान कैसे की जाए?

3 of 4 किडनी की समस्याओं में होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock

किडनी की बीमारी के क्या संकेत हैं?



किडनी कीबीमारी का असर शरीर पर कई प्रकार से पड़ सकता है।

जब किडनी अतिरिक्त पानी और नमक बाहर नहीं निकाल पाती, तो पैरों, टखनों और कभी-कभी चेहरे पर सूजन हो सकती है।

पेशाब में लगातार ज्यादा झाग आना यूरिन में प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन के रिसाव का संकेत हो सकता है।

रात में बार-बार पेशाब आना कई बार किडनी की समस्याओं का संकेत हो सकती है।

किडनी की कार्यक्षमता घटने पर शरीर में गंदगी जमा हो सकती है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस होती है।

किडनी की बीमारी बढ़ने पर शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने से मतली और उल्टी की समस्या हो सकती है।

किडनी की दिक्कतों के कारण शरीर में मिनरल्स और दूसरे पदार्थों का संतुलन बिगड़ने से शरीर में खुजली हो सकती है।

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4 of 4 किडनी के लिए टेस्ट - फोटो : Freepil.com