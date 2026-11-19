1 of 4 प्रदूषण का बच्चों की सेहत पर असर - फोटो : Amarujala.com/AI







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वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर सेहत के लिए गंभीर खतरा रहा है। दिल्ली-एनसीआर जैसी जगहों पर अक्तूबर से लेकर जनवरी के महीनों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है। इस बार भी दिवाली के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) गंभीर स्तर पर पहुंच गया था, हालांकि फिलहाल इसमें सुधार देखा जा रहा है।



अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि एक्यूआई खराब होना सेहत के लिए कई प्रकार से मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। प्रदूषण का असर सिर्फ खांसी-जुकाम या सांस लेने में परेशानी ही नहीं बढ़ाता है, समय के साथ इसका हार्ट और ब्रेन पर भी नकारात्मक असर हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट किया है, बच्चों की सेहत पर भी प्रदूषण के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये बच्चों के फेफड़ों के विकास को भी प्रभावित कर सकता है।



अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो प्रदूषण के दिनों में उनकी सेहत को लेकर सभी माता-पिता को अलर्ट रहना चाहिए।

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2 of 4 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Freepik.com

प्रदूषण बच्चों के लिए नुकसानदायक



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, चिंता की बात ये है कि बचपन में फेफड़े तेजी से विकसित होते हैं और इस दौरान प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण उनके विकास की सामान्य प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। पीएम 2.5 जैसे बेहद छोटे प्रदूषक कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं।

बच्चों की सांस लेने की गति वयस्कों के मुकाबले तेज होती है और उनके फेफड़े तथा इम्यून सिस्टम अभी विकसित हो रहे होते हैं।

ऐसे में प्रदूषण का असर उन पर ज्यादा पड़ सकता है।

लंबे समय तक जहरीली हवा में रहने से फेफड़ों की क्षमता कम होने, अस्थमा और सांस संबंधी दूसरी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

ऐसे में सवाल ये है कि प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों को किस तरह नुकसान पहुंचाता है और माता-पिता उन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?

3 of 4 वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर असर - फोटो : Freepik.com

फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाता है प्रदूषण?



वायु प्रदूषण बच्चों की सेहत के लिए कई तरह से मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। पीएम 2.5 जैसे प्रदूषण के बेहद छोटे कण सांस के जरिए फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं और सूजन पैदा कर सकते हैं। लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से फेफड़ों की सामान्य ग्रोथ और सांस लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

जिन बच्चों को पहले से ही सांस या फिर अस्थमा की परेशानी रही है, ऐसे लोगों में प्रदूषित हवा सांस की नलियों में जलन और सूजन बढ़ाकर अस्थमा के लक्षणों को खराब करने वाली सकती है।

छोटे बच्चों, नवजात शिशुओं, अस्थमा के मरीजों और पहले से सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

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4 of 4 बच्चों के लिए मास्क - फोटो : Adobe Stock