फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   Protein Intake in One Day According to Age full chart in hindi disprj

प्रोटीन डाइट टिप्स: उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी? जानें बच्चों से बुजुर्गों तक सही मात्रा

Tue, 06 Oct 2026 03:49 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 06 Oct 2026 03:49 PM IST
सार

Protein Intake in One Day According to Age: शरीर के लिए प्रोटीन काफी जरूरी पोषक तत्व माना जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि कितनी उम्र में कितना प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी है। 

विज्ञापन
Protein Intake in One Day According to Age full chart in hindi disprj
उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी? - फोटो : AI
Protein Intake in One Day According to Age: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। यह मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और शरीर के ऊतकों के निर्माण व मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें और जीवनशैली बदलती हैं, इसलिए हर उम्र में प्रोटीन की आवश्यकता भी अलग हो सकती है। 


बच्चों और किशोरों में प्रोटीन विकास और मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, जबकि वयस्कों में यह शरीर को मजबूत बनाए रखने और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, बुजुर्गों में पर्याप्त प्रोटीन मांसपेशियों की ताकत और शरीर की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद कर सकता है। 

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि उम्र के हिसाब से रोजाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए और किन खाद्य पदार्थों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए प्रोटीन की जरूरत और इसके अच्छे स्रोत।
 
Trending Videos
Protein Intake in One Day According to Age full chart in hindi disprj
उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी? - फोटो : AI
उम्र के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत

 आम तौर पर स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रोटीन की जरूरत शरीर के वजन, उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। एक सामान्य वयस्क के लिए लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन प्रतिदिन एक आधारभूत संदर्भ माना जाता है। बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोगों की जरूरत अलग हो सकती है।

 
Protein Intake in One Day According to Age full chart in hindi disprj
उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी? - फोटो : AI
  •   1–3 साल: करीब 13 ग्राम/दिन
  •  4–8 साल: करीब 19 ग्राम/दिन
  •  9–13 साल: करीब 34 ग्राम/दिन
  • 14–18 साल: लड़कों में करीब 52 ग्राम और लड़कियों में करीब 46 ग्राम/दिन
  • 19 साल और उससे अधिक: सामान्य आधार के तौर पर करीब 0.8 ग्राम/किलोग्राम वजन/दिन

 उदाहरण: अगर किसी स्वस्थ वयस्क का वजन 60 किलो है, तो सामान्य आधार पर उसे करीब 48 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की जरूरत हो सकती है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Protein Intake in One Day According to Age full chart in hindi disprj
उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी? - फोटो : AI
प्रोटीन के अच्छे स्रोत

 दाल, राजमा, चना, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, अंडे, मछली, चिकन, नट्स और बीज प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी डाइट में दालों, सोया, डेयरी और विभिन्न प्रकार के अनाज-दाल के संयोजन से प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है।

 
विज्ञापन
Protein Intake in One Day According to Age full chart in hindi disprj
उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी? - फोटो : AI
इन बातों का भी रखें खास ध्यान

प्रोटीन की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र के साथ-साथ वजन, गतिविधि स्तर, गर्भावस्था और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। किडनी या अन्य गंभीर बीमारी वाले लोगों को हाई-प्रोटीन डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए।

------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed