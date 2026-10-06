प्रोटीन डाइट टिप्स: उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी? जानें बच्चों से बुजुर्गों तक सही मात्रा

Protein Intake in One Day According to Age
: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। यह मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और शरीर के ऊतकों के निर्माण व मरम्मत में अहम भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें और जीवनशैली बदलती हैं, इसलिए हर उम्र में प्रोटीन की आवश्यकता भी अलग हो सकती है।
बच्चों और किशोरों में प्रोटीन विकास और मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, जबकि वयस्कों में यह शरीर को मजबूत बनाए रखने और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, बुजुर्गों में पर्याप्त प्रोटीन मांसपेशियों की ताकत और शरीर की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद कर सकता है।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि उम्र के हिसाब से रोजाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए और किन खाद्य पदार्थों से इसकी पूर्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए प्रोटीन की जरूरत और इसके अच्छे स्रोत।
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उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी?
- फोटो : AI
उम्र के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत
आम तौर पर स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रोटीन की जरूरत शरीर के वजन, उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। एक सामान्य वयस्क के लिए लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर के वजन प्रतिदिन एक आधारभूत संदर्भ माना जाता है। बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोगों की जरूरत अलग हो सकती है।
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उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी?
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उदाहरण
- 1–3 साल: करीब 13 ग्राम/दिन
- 4–8 साल: करीब 19 ग्राम/दिन
- 9–13 साल: करीब 34 ग्राम/दिन
- 14–18 साल: लड़कों में करीब 52 ग्राम और लड़कियों में करीब 46 ग्राम/दिन
- 19 साल और उससे अधिक: सामान्य आधार के तौर पर करीब 0.8 ग्राम/किलोग्राम वजन/दिन
: अगर किसी स्वस्थ वयस्क का वजन 60 किलो है, तो सामान्य आधार पर उसे करीब 48 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन की जरूरत हो सकती है।
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उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी?
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प्रोटीन के अच्छे स्रोत
दाल, राजमा, चना, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, अंडे, मछली, चिकन, नट्स और बीज प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी डाइट में दालों, सोया, डेयरी और विभिन्न प्रकार के अनाज-दाल के संयोजन से प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है।
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उम्र के हिसाब से रोज कितना प्रोटीन जरूरी?
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इन बातों का भी रखें खास ध्यान
प्रोटीन की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र के साथ-साथ वजन, गतिविधि स्तर, गर्भावस्था और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। किडनी या अन्य गंभीर बीमारी वाले लोगों को हाई-प्रोटीन डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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