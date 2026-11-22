1 of 4 गले में खराश की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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देश में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। मौसम में बदलाव के साथ वायु प्रदूषण, सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, दिल्ली जैसी जिन जगहों पर इन दिनों प्रदूषण का प्रकोप देखा जा रहा है वहां लोगों को बदलते मौसम के इस दौर में सेहत को लेकर खास सावधानी बरतते रहने की जरूरत है।



मौसम में बदलाव के साथ सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इस दौरान राइनोवायरस और इन्फ्लूएंजा जैसे कई तरह के वायरस सक्रिय होते हैं। इनके संक्रमण से नाक बहने, छींक आने, सिरदर्द और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सर्दी-जुकाम में गले की खराश कई बार इतनी बढ़ जाती है कि खाना निगलना, पानी पीना या सामान्य रूप से बात करना भी मुश्किल हो जाता है।



क्या आप भी इन दिनों में गले में खराश और दर्द की समस्या से परेशान हैं? अगर हां तो आइए जान लेते हैं कि ये दिक्कतें होती क्यों हैं और मौसम के बदलाव के इस दौर में सेहत का ख्याल कैसे रखा जा सकता है?

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2 of 4 सर्दी-जुकाम और गले की समस्या - फोटो : Freepik.com

गले में जलन, सूखापन और दर्द के कारण कई बार आपके रोजमर्रा के काम-काज भी प्रभावित होने लगते हैं। अक्सर लोग इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे संक्रमण से लेकर प्रदूषण और गले पर अधिक जोर डालने जैसे कई कारण हो सकते हैं।



सर्दी-जुकाम में गले में खराश क्यों होती है?



सर्दी-जुकाम के दौरान गले में दर्द, खुजली या जलन महसूस होना काफी आम है। मेडिकल भाषा में गले के पिछले हिस्से में होने वाली सूजन को फैरिंजाइटिस कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में यह वायरल संक्रमण के कारण होता है।

सामान्य सर्दी-जुकाम के लिए राइनोवायरस जिम्मेदार होते हैं, जबकि इन्फ्लूएंजा वायरस फ्लू का कारण बनता है। दोनों ही संक्रमणों में गले में खराश हो सकती है।

जब वायरस नाक और गले की अंदरूनी परत में प्रवेश करता है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम उनसे मुकाबला करने लगता है।

इस प्रतिक्रिया के दौरान गले के ऊतकों में सूजन और जलन हो जाती है।

इसी वजह से गले में दर्द, चुभन और निगलने में परेशानी महसूस होती है।

3 of 4 गले में होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock

गले में खराश के और भी हो सकते हैं कारण



हर बार गले में खराश वायरल संक्रमण से ही नहीं होती। स्ट्रेप थ्रोट जैसे बैक्टीरियल संक्रमण भी आपके गले में परेशानी का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हवा में शुष्की, वायु प्रदूषण, धूल-धुआं, एलर्जी और लगातार बोलने या चिल्लाने से गले में जलन हो सकती है।

शरीर में पानी की कमी होने पर गले की अंदरूनी परत सूखने लगती है, जिससे खराश और दर्द बढ़ सकता है।

वैसे तो गले में होने वाली इस तरह की दिक्कतें कुछ दिनों में अपने आप या हल्के-फुल्के घरेलू उपायों से ठीक हो जाती है, हालांकि अगर आपको बार-बार ये दिक्कत हो रही है या फिर सामान्य उपायों से आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर से इसकी सलाह जरूर ले लें। हर बार गले में खराश वायरल संक्रमण से ही नहीं होती। स्ट्रेप थ्रोट जैसे बैक्टीरियल संक्रमण भी आपके गले में परेशानी का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा हवा में शुष्की, वायु प्रदूषण, धूल-धुआं, एलर्जी और लगातार बोलने या चिल्लाने से गले में जलन हो सकती है।

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4 of 4 गले में खराश की समस्या - फोटो : Adobe Stock