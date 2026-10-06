विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026: हर समय थकान और चिड़चिड़ापन कहीं मानसिक तनाव का संकेत तो नहीं?

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World Mental Health Day 2026: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंता और निजी परेशानियां मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। कई बार व्यक्ति तनाव को पहचान नहीं पाता और लगातार थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की परेशानी को सामान्य दिनचर्या का हिस्सा मान लेता है। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव धीरे-धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है।



विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 के मौके पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना और तनाव के शुरुआती संकेतों को समझना बेहद जरूरी है।ऐसे में आइए जानते हैं मानसिक तनाव के आम लक्षण क्या हैं और तनाव को कम करने के लिए किन आदतों को अपनाया जा सकता है।

: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंता और निजी परेशानियां मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। कई बार व्यक्ति तनाव को पहचान नहीं पाता और लगातार थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की परेशानी को सामान्य दिनचर्या का हिस्सा मान लेता है। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव धीरे-धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है।

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मानसिक तनाव के आम लक्षण क्या हैं?



मानसिक तनाव हर व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित कर सकता है। कुछ लोगों में भावनात्मक बदलाव दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों में शारीरिक लक्षण नजर आ सकते हैं।



1. हर समय थकान महसूस होना



पर्याप्त आराम के बावजूद लगातार थकान महसूस होना तनाव से जुड़ा हो सकता है। अगर रोजमर्रा के सामान्य काम भी पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगें, तो इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए।



2. छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन



लगातार तनाव की स्थिति में व्यक्ति छोटी बातों पर भी गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस कर सकता है। अगर मूड में बदलाव लगातार बना हुआ है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।





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3. नींद में बदलाव



तनाव के कारण कुछ लोगों को नींद आने में परेशानी होती है, जबकि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोने लगते हैं। बार-बार नींद खुलना या सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस होना भी ध्यान देने योग्य है।



4. ध्यान लगाने में परेशानी



तनाव के दौरान किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। बार-बार किसी बात को भूलना, निर्णय लेने में परेशानी या काम पूरा करने में सामान्य से ज्यादा समय लगना भी इसका हिस्सा हो सकता है।





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5. हर समय चिंता या बेचैनी



बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार चिंता, बेचैनी या घबराहट महसूस होना भी मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। अगर ये भावनाएं रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगें, तो विशेषज्ञ से बात करना बेहतर है।



6. लोगों से दूरी बनाना



तनाव या मानसिक परेशानी के दौरान व्यक्ति परिवार और दोस्तों से मिलना-जुलना कम कर सकता है। पहले पसंद आने वाली गतिविधियों में रुचि कम होना भी एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।





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