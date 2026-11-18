1 of 6 पीपली के सेवन में बरतें ये सावधानियां - फोटो : AI







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Pippali Benefits for Health: भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले कई मसाले सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी इनका खास महत्व रहा है। ऐसा ही एक मसाला है पीपली, जिसे लंबी पीपल या लॉन्ग पेपर (Long Pepper) के नाम से भी जाना जाता है। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि 2000 साल पहले पीपली (Long Pepper) और काली मिर्च जैसे भारतीय मसाले चांदी और सोने के सिक्कों के बदले खरीदे जाते थे। उस समय रोमन साम्राज्य में इसकी भारी मांग थी और यह इतना महंगा था कि इसे 'काला सोना' भी कहा जाता था।



इसमें पाइपरीन और पाइपरलॉन्गुमाइन जैसे जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिन पर कई वैज्ञानिक अध्ययन भी हुए हैं। ऐसे में इसका सेवन करने से पहले सही जानकारी होना जरूरी है। आइए जानते हैं पीपली के संभावित फायदे, इसके इस्तेमाल का तरीका और सेवन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां।



भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले कई मसाले सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी इनका खास महत्व रहा है। ऐसा ही एक मसाला है पीपली, जिसे लंबी पीपल या लॉन्ग पेपर (Long Pepper) के नाम से भी जाना जाता है। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि 2000 साल पहले पीपली (Long Pepper) और काली मिर्च जैसे भारतीय मसाले चांदी और सोने के सिक्कों के बदले खरीदे जाते थे। उस समय रोमन साम्राज्य में इसकी भारी मांग थी और यह इतना महंगा था कि इसे 'काला सोना' भी कहा जाता था।

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क्या है पीपली और क्यों है खास?



पीपली एक पारंपरिक भारतीय मसाला है, जिसका वानस्पतिक नाम Piper longum है। इसे अंग्रेजी में इंडियन लॉन्ग पेपर (Indian Long Pepper) कहते हैं। इसका स्वाद काली मिर्च से मिलता-जुलता होता है, लेकिन इसमें हल्की मिठास और तीखापन भी होता है।आयुर्वेद में पीपली को पाचन और श्वसन तंत्र से जुड़ी परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें पाइपरीन और पाइपरलॉन्गुमाइन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिनके एंटीऑक्सिडेंट और सूजनरोधी गुणों पर शोध हो रहा है।



1. कब्ज और पाचन संबंधी परेशानियों में पीपली



आयुर्वेद में पीपली को पाचन अग्नि को बेहतर बनाने वाला मसाला माना जाता है। पारंपरिक रूप से इसका इस्तेमाल अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं में किया जाता रहा है। इसमें मौजूद पाइपरीन पाचन से संबंधित कुछ जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है।





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2. खांसी और कफ में पारंपरिक इस्तेमाल



पीपली का इस्तेमाल आयुर्वेद में खांसी और कफ से जुड़ी परेशानियों के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। इसे पारंपरिक काढ़ों और चूर्ण में शामिल किया जाता है।



3. क्या पीपली नींद न आने की समस्या में फायदेमंद है?



नींद न आने की समस्या तनाव, चिंता, खराब दिनचर्या, कैफीन का अधिक सेवन और कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो सकती है। आयुर्वेद में पीपली का इस्तेमाल कुछ पारंपरिक औषधीय योगों में किया जाता है।





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4. सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव में संभावित भूमिका



पीपली में मौजूद पाइपरलॉन्गुमाइन पर किए गए कुछ शुरुआती अध्ययनों में सूजनरोधी और एंटीऑक्सिडेंट गतिविधियों के संकेत मिले हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।



5. लिवर और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए संभावित फायदे



कुछ प्रयोगात्मक अध्ययनों में पीपली के यौगिकों के लिवर पर संभावित सुरक्षात्मक प्रभाव देखे गए हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के नियमन को लेकर भी शुरुआती शोध उपलब्ध हैं।





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