1 of 6 जन्म के तुरंत बाद जरूरी हैं ये पांच कदम, नवजात को मिलेगा सुरक्षा कवच - फोटो : AI







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Essential Steps to Take Immediately After Baby Birth: नवजात शिशु का जन्म परिवार के लिए जितनी खुशियां लेकर आता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है। जन्म के बाद शुरुआती कुछ घंटे और दिन बच्चे की सेहत और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान की गई छोटी-छोटी सावधानियां नवजात को संक्रमण, बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद कर सकती हैं।



हर साल 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाने वाला नवजात शिशु देखभाल सप्ताह (Newborn Care Week) लोगों को नवजात की बेहतर देखभाल के प्रति जागरूक करने का अवसर देता है। इस दौरान माता-पिता को बताया जाता है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद किन जरूरी सुविधाओं और देखभाल की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।



नवजात शिशु का जन्म परिवार के लिए जितनी खुशियां लेकर आता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ा देता है। जन्म के बाद शुरुआती कुछ घंटे और दिन बच्चे की सेहत और भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान की गई छोटी-छोटी सावधानियां नवजात को संक्रमण, बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाने में मदद कर सकती हैं।

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नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उठाएं ये 5 जरूरी कदम



1. जन्म के तुरंत बाद कराएं स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट



बच्चे को जन्म के बाद मां की छाती से लगाकर रखना बेहद फायदेमंद होता है। इससे नवजात के शरीर का तापमान नियंत्रित रखने, मां और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने और स्तनपान शुरू करने में मदद मिलती है। इसे कंगारू मदर केयर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।





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2. पहले घंटे में शुरू कराएं स्तनपान



जन्म के पहले एक घंटे के भीतर बच्चे को स्तनपान कराने की कोशिश करनी चाहिए। मां का पहला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। इसमें एंटीबॉडी और पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।





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3. समय पर करवाएं जरूरी टीकाकरण



नवजात को जन्म के समय निर्धारित टीके लगवाना जरूरी है। भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार, जन्म के समय बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV-0) और हेपेटाइटिस-B बर्थ डोज की सलाह दी जाती है। टीकाकरण का सही समय डॉक्टर और अस्पताल से जरूर सुनिश्चित करें।





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