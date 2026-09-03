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राष्ट्रीय पोषण सप्ताह: गर्भवती महिलाओं की थाली में क्या-क्या होना चाहिए? जानें एक्सपर्ट की राय

Thu, 03 Sep 2026 09:29 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 03 Sep 2026 09:29 AM IST
सार

National Nutrition Week 2026: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान हम आपको बताएंगे उन चीजों के बारे में, जो गर्भवती महिलाओं की थाली में अवश्य होनी चाहिए। 

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National Nutrition Week 2026 Essential nutrients for pregnant women in hindi diet plan for pregnant women
गर्भवती महिलाओं की थाली में क्या-क्या होना चाहिए? - फोटो : AI
National Nutrition Week 2026: गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और इस समय सही खान-पान मां और गर्भ में पल रहे बच्चे, दोनों की सेहत के लिए अहम भूमिका निभाता है। इस दौरान भोजन में लापरवाही कमजोरी और पोषण की कमी का कारण बन सकती है। वहीं, संतुलित और पौष्टिक आहार गर्भावस्था को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपनी रोजाना की थाली को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए। 


ऐसे में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर गर्भवती महिलाओं के खान-पान को लेकर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। आइए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर जानिए गर्भवती महिलाओं की थाली में कौन-कौन सी चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए और बेहतर पोषण के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
 
National Nutrition Week 2026 Essential nutrients for pregnant women in hindi diet plan for pregnant women
गर्भवती महिलाओं की थाली में क्या-क्या होना चाहिए? - फोटो : AI
गर्भवती महिलाओं की थाली में शामिल करें ये चीजें

1. हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, सरसों का साग जैसी हरी सब्जियां कई जरूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हैं। इन्हें भोजन में नियमित रूप से शामिल किया जा सकता है।

2. दाल और फलियां

मूंग, मसूर, अरहर, चना, राजमा और छोले जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। गर्भावस्था में पर्याप्त प्रोटीन शरीर की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।

3. दूध और दही

कैल्शियम और प्रोटीन के लिए दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पाद उपयोगी हो सकते हैं। कैल्शियम बच्चे की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
 
National Nutrition Week 2026 Essential nutrients for pregnant women in hindi diet plan for pregnant women
गर्भवती महिलाओं की थाली में क्या-क्या होना चाहिए? - फोटो : AI

4. मौसमी फल

सेब, केला, संतरा, अमरूद, पपीता आदि फलों को डॉक्टर की सलाह और व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार डाइट में शामिल किया जा सकता है। फल विटामिन, मिनरल और फाइबर प्रदान करते हैं।

5. साबुत अनाज

दलिया, ओट्स, गेहूं, बाजरा, ज्वार और अन्य साबुत अनाज ऊर्जा और फाइबर के अच्छे स्रोत हो सकते हैं।

6. मेवे और बीज

बादाम, अखरोट, मूंगफली, तिल और दूसरे बीज सीमित मात्रा में लिए जा सकते हैं। इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।

7. प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ

अंडा, पनीर, सोया, दाल, दूध-दही और व्यक्ति की पसंद व स्वास्थ्य के अनुसार अन्य प्रोटीन स्रोत डाइट में शामिल किए जा सकते हैं।

 
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गर्भवती महिलाओं की थाली में क्या-क्या होना चाहिए? - फोटो : AI
आयरन और फोलिक एसिड भी जरूरी
  • गर्भावस्था में आयरन और फोलिक एसिड की जरूरत महत्वपूर्ण होती है।
  • आयरन की कमी से एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है।
  • डॉक्टर की सलाह के अनुसार आयरन-फोलिक एसिड की दवाएं या सप्लीमेंट लेना जरूरी हो सकता है।
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गर्भवती महिलाओं की थाली में क्या-क्या होना चाहिए? - फोटो : AI
किन चीजों से बचना चाहिए?
 
  • गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा जंक फूड, अत्यधिक मीठे और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को सीमित करना बेहतर है।
  • शराब और तंबाकू से पूरी तरह बचना चाहिए।
  • कच्चे या अधपके खाद्य पदार्थों को लेकर भी सावधानी जरूरी है।

 
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