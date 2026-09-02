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दाद, खाज या खुजली... कैसे पहचानें इनमें अंतर? मानसून में इन बातों का रखें ध्यान
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shruti Gaur
Updated Wed, 02 Sep 2026 05:15 PM IST
सार
Types of Monsoon Skin Infection: बारिश के मौसम में बढ़ी नमी, उमस, पसीना और गीले कपड़ों के कारण दाद और फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
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बारिश में दाद और खुजली से कैसे बचें?
- फोटो : AI
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Types of Monsoon Skin Infection: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां भी बढ़ा देता है। खासकर दाद, खाज और खुजली की शिकायत इस दौरान काफी परेशान कर सकती है। लेकिन क्या दाद, खाज और खुजली तीन अलग-अलग बीमारियां हैं?
दरअसल, इन शब्दों का इस्तेमाल आम बोलचाल में अक्सर एक-दूसरे के लिए कर दिया जाता है, जबकि इनके कारण और लक्षण अलग हो सकते हैं। बारिश में बढ़ी नमी, पसीना, गीले कपड़े और लंबे समय तक नम रहने वाली त्वचा फंगस को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल देती है। ऐसे में दाद, खाज और खुजली के बीच अंतर समझना और समय रहते सही देखभाल करना जरूरी हो जाता है। आइए इस बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं।
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बारिश में दाद और खुजली से कैसे बचें?
- फोटो : AI
दाद, खाज और खुजली में क्या फर्क है?
दाद क्या होता है?
दाद को आमतौर पर फंगल इंफेक्शन या रिंगवर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें त्वचा पर गोल या चकत्तेनुमा लाल निशान दिखाई दे सकते हैं। कई बार चकत्ते के किनारे ज्यादा लाल या उभरे हुए होते हैं और इनमें तेज खुजली हो सकती है। यह शरीर के अलग-अलग हिस्सों में हो सकता है और संपर्क के जरिए फैल भी सकता है।
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बारिश में दाद और खुजली से कैसे बचें?
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खाज क्या है?
खाज आम बोलचाल में खुजली या खुजली वाली त्वचा की समस्या के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अलग-अलग जगहों पर इसका मतलब अलग तरीके से लिया जाता है। इसलिए केवल खाज होने की बात से यह तय नहीं किया जा सकता कि समस्या फंगल इंफेक्शन की है। इसके पीछे एलर्जी, फंगल संक्रमण, त्वचा में जलन या दूसरी वजहें हो सकती हैं।
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बारिश में दाद और खुजली से कैसे बचें?
- फोटो : AI
खुजली क्या है?
खुजली खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है। एलर्जी, ड्राई स्किन, पसीना, फंगल इंफेक्शन, कीड़े के काटने और कई अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण खुजली हो सकती है। इसलिए हर तरह की खुजली को दाद समझना सही नहीं है।
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बारिश में दाद और खुजली से कैसे बचें?
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बारिश के मौसम में दाद और खुजली क्यों बढ़ जाती है?
बारिश के मौसम में वातावरण में नमी और उमस बढ़ जाती है। इससे त्वचा लंबे समय तक नम रह सकती है। पसीना भी जल्दी नहीं सूखता और शरीर के उन हिस्सों में नमी जमा हो सकती है जहां त्वचा आपस में जुड़ी रहती है, जैसे बगल, कमर, जांघों के बीच और पैरों की उंगलियों के बीच।
गीले कपड़े, मोजे और जूते लंबे समय तक पहनने से भी त्वचा पर नमी बनी रहती है। गर्म और नम वातावरण फंगस के पनपने के लिए अनुकूल होता है। यही वजह है कि मानसून के दौरान फंगल स्किन इंफेक्शन की समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है।
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