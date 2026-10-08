खुलकर हंसना क्यों है जरूरी? जानें जोर से हंसने के गजब के फायदे

1 of 6 जोर से हंसने के क्या फायदे हैं? - फोटो : AI







Link Copied



Health Benefits of Laughter: जोर से हंसना सिर्फ खुशी जाहिर करने का तरीका नहीं, बल्कि यह शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने वाली एक आसान प्राकृतिक गतिविधि भी है। तनाव भरी जिंदगी में कुछ मिनट खुलकर हंसने से मूड बेहतर महसूस हो सकता है और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।



हंसते समय चेहरे और शरीर की कई मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, सांस लेने का पैटर्न भी बदलता है और शरीर में अच्छे महसूस कराने वाले केमिकल्स के रिलीज होने से मन हल्का लग सकता है। यही वजह है कि हंसी को कई बार नेचुरल स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है।



हालांकि, हंसी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन इसे स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा जरूर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि खुलकर हंसने से शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को क्या फायदे मिल सकते हैं।

: जोर से हंसना सिर्फ खुशी जाहिर करने का तरीका नहीं, बल्कि यह शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने वाली एक आसान प्राकृतिक गतिविधि भी है। तनाव भरी जिंदगी में कुछ मिनट खुलकर हंसने से मूड बेहतर महसूस हो सकता है और मानसिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है।

Trending Videos

2 of 6 जोर से हंसने के क्या फायदे हैं? - फोटो : Adobe Stock



जोर से हंसने के फायदे



तनाव और चिंता कम करने में मदद



खुलकर हंसने से तनाव कम महसूस हो सकता है और मूड बेहतर हो सकता है। हंसी शरीर को रिलैक्स करने में मदद करती है, जिससे मानसिक दबाव के दौरान व्यक्ति को कुछ समय के लिए हल्का और बेहतर महसूस हो सकता है।



मूड बेहतर होता है



हंसने से शरीर में एंडोर्फिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स के रिलीज होने में मदद मिल सकती है। ये शरीर के प्राकृतिक ‘फील गुड’ केमिकल्स माने जाते हैं। यही कारण है कि हंसने के बाद मूड अच्छा और मन शांत महसूस हो सकता है।





3 of 6 जोर से हंसने के क्या फायदे हैं? - फोटो : AI

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद



हंसी के दौरान सांस लेने और हृदय गति में अस्थायी बदलाव होते हैं। तनाव कम करने और नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने से हृदय स्वास्थ्य को फायदा मिल सकता है। हालांकि, सिर्फ हंसने को हृदय रोगों से बचाव का इलाज नहीं माना जा सकता।



शरीर को रिलैक्स करने में मदद



हंसने के दौरान शरीर की कई मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और बाद में उनमें रिलैक्सेशन महसूस हो सकता है। लंबे समय तक तनाव में रहने वाले लोगों के लिए हंसी और मनोरंजक गतिविधियां मानसिक आराम देने में मदद कर सकती हैं।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 जोर से हंसने के क्या फायदे हैं? - फोटो : Adobe

दर्द का एहसास कम हो सकता है



कुछ शोधों में हंसी और सकारात्मक भावनाओं को दर्द सहने की क्षमता से जोड़ा गया है। हंसने से शरीर में एंडोर्फिन का स्तर बढ़ सकता है, जो दर्द की अनुभूति को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है।



सामाजिक रिश्तों के लिए अच्छी



साथ में हंसना लोगों के बीच जुड़ाव और अपनापन बढ़ा सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ हंसी-मजाक करने से सामाजिक संबंध मजबूत करने में मदद मिल सकती है।





विज्ञापन

5 of 6 जोर से हंसने के क्या फायदे हैं? - फोटो : Adobe Stock