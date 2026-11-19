Low Vitamin D Symptoms:
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही धूप कम निकलने लगती है। इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर शरीर में विटामिन D की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन D हड्डियों को मजबूत रखने, कैल्शियम के अवशोषण और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर हड्डियों और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
कई अध्ययनों में भारत में विटामिन D की कमी को एक आम स्वास्थ्य समस्या बताया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शरीर में विटामिन D की कमी क्यों होती है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। क्या सिर्फ धूप में बैठने से इसकी कमी दूर हो सकती है? कौन-से खाद्य पदार्थ विटामिन D का अच्छा स्रोत हैं? आइए जानते हैं विटामिन D बढ़ाने के आसान तरीके और जरूरी सावधानियां।
2 of 4
विटामिन D बढ़ाने के 5 आसान तरीके
- फोटो : Freepik.com
विटामिन D की कमी क्यों होती है?
विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूरज की UVB किरणों की मदद से इसे बनाता है। जब शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिलती, तो विटामिन D का स्तर कम हो सकता है।
इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं:
- लंबे समय तक घर या ऑफिस के अंदर रहना।
- विटामिन D युक्त खाद्य पदार्थों का कम सेवन।
- बढ़ती उम्र के कारण शरीर में विटामिन D बनने की क्षमता घटना।
- मोटापा और पाचन संबंधी समस्याएं।
- लिवर और किडनी से जुड़ी कुछ बीमारियां।
3 of 4
विटामिन D बढ़ाने के 5 आसान तरीके
- फोटो : Freepik
विटामिन D की कमी होने पर दिखते हैं ये 5 लक्षण
1. हड्डियों में दर्द: विटामिन D की कमी से कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। इससे हड्डियों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है।
2. मांसपेशियों में कमजोरी: शरीर में विटामिन D कम होने पर मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और ऐंठन हो सकती है।
3. लगातार थकान: पर्याप्त आराम के बावजूद थकान और सुस्ती महसूस होना भी विटामिन D की कमी से जुड़ा हो सकता है, हालांकि इसके कई अन्य कारण भी हैं।
4. कमर और जोड़ों में दर्द: गंभीर कमी होने पर हड्डियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है।
5. हड्डियों का कमजोर होना: लंबे समय तक विटामिन D की गंभीर कमी रहने पर वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स की समस्या हो सकती है।
4 of 4
विटामिन D बढ़ाने के 5 आसान तरीके
- फोटो : Adobe Stock
विटामिन D बढ़ाने के 5 आसान तरीके
1. रोजाना सुरक्षित तरीके से लें धूप
सूरज की UVB किरणें शरीर में विटामिन D बनाने में मदद करती हैं। हालांकि, धूप में रहने का सही समय मौसम, त्वचा के रंग और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। त्वचा को तेज धूप से बचाना भी जरूरी है।
2. डाइट में शामिल करें अंडे
अंडे की जर्दी में विटामिन D पाया जाता है। इसे रोजाना की संतुलित डाइट में शामिल कर सकते हैं।
3. मशरूम का करें सेवन
कुछ मशरूम, खासकर UV लाइट के संपर्क में आए मशरूम, विटामिन D के अच्छे स्रोत होते हैं।
4. दूध और फोर्टिफाइड फूड खाएं
विटामिन D से भरपूर या फोर्टिफाइड दूध, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें।
5. मछली को बनाएं डाइट का हिस्सा
सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी फैटी फिश में अच्छी मात्रा में विटामिन D पाया जाता है।
----------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।