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Low Vitamin D Symptoms: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही धूप कम निकलने लगती है। इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर शरीर में विटामिन D की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन D हड्डियों को मजबूत रखने, कैल्शियम के अवशोषण और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर हड्डियों और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



कई अध्ययनों में भारत में विटामिन D की कमी को एक आम स्वास्थ्य समस्या बताया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि शरीर में विटामिन D की कमी क्यों होती है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। क्या सिर्फ धूप में बैठने से इसकी कमी दूर हो सकती है? कौन-से खाद्य पदार्थ विटामिन D का अच्छा स्रोत हैं? आइए जानते हैं विटामिन D बढ़ाने के आसान तरीके और जरूरी सावधानियां।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही धूप कम निकलने लगती है। इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ सकता है। खासतौर पर शरीर में विटामिन D की कमी होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन D हड्डियों को मजबूत रखने, कैल्शियम के अवशोषण और मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर हड्डियों और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

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विटामिन D की कमी क्यों होती है?



विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूरज की UVB किरणों की मदद से इसे बनाता है। जब शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिलती, तो विटामिन D का स्तर कम हो सकता है।



इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं: लंबे समय तक घर या ऑफिस के अंदर रहना।

विटामिन D युक्त खाद्य पदार्थों का कम सेवन।

बढ़ती उम्र के कारण शरीर में विटामिन D बनने की क्षमता घटना।

मोटापा और पाचन संबंधी समस्याएं।

लिवर और किडनी से जुड़ी कुछ बीमारियां।

विटामिन D को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूरज की UVB किरणों की मदद से इसे बनाता है। जब शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिलती, तो विटामिन D का स्तर कम हो सकता है।इसके अलावा कई अन्य कारण भी हैं:

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विटामिन D की कमी होने पर दिखते हैं ये 5 लक्षण



1. हड्डियों में दर्द: विटामिन D की कमी से कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। इससे हड्डियों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है।



2. मांसपेशियों में कमजोरी: शरीर में विटामिन D कम होने पर मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और ऐंठन हो सकती है।



3. लगातार थकान: पर्याप्त आराम के बावजूद थकान और सुस्ती महसूस होना भी विटामिन D की कमी से जुड़ा हो सकता है, हालांकि इसके कई अन्य कारण भी हैं।



4. कमर और जोड़ों में दर्द: गंभीर कमी होने पर हड्डियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है।



5. हड्डियों का कमजोर होना: लंबे समय तक विटामिन D की गंभीर कमी रहने पर वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स की समस्या हो सकती है।





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