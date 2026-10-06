लिवर कैंसर ट्रीटमेंट: लिवर कैंसर के चेतावनी संकेतों से लेकर इलाज तक, डॉक्टर से जानें हर जरूरी बात

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Liver Cancer Symptoms: लिवर कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो कई बार शुरुआती चरण में स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाती। इसी वजह से इसे अक्सर ‘साइलेंट डिजीज’ कहा जाता है। हालांकि, समय रहते जोखिम को पहचानना और नियमित चिकित्सकीय जांच कराना बीमारी का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है।



लिवर कैंसर के लक्षण, प्रमुख जोखिम कारक और इलाज के विकल्पों को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। इस विषय पर जानकारी देते हुए मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अमीश वोरा बताते हैं कि अधिक जोखिम वाले लोगों में नियमित निगरानी और चिकित्सकीय सलाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए उन्हीं से जानते हैं लिवर कैंसर के चेतावनी संकेत, जोखिम कारक, इलाज और बचाव से जुड़ी जरूरी बातें।

लिवर कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो कई बार शुरुआती चरण में स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाती। इसी वजह से इसे अक्सर ‘साइलेंट डिजीज’ कहा जाता है। हालांकि, समय रहते जोखिम को पहचानना और नियमित चिकित्सकीय जांच कराना बीमारी का जल्दी पता लगाने में मदद कर सकता है।

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लिवर कैंसर के चेतावनी संकेत



लिवर कैंसर की शुरुआत में कई मरीजों में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं दे सकता। बीमारी बढ़ने पर कुछ संकेत सामने आ सकते हैं, जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



1. बिना वजह वजन कम होना



बिना खान-पान या व्यायाम में बदलाव के लगातार वजन कम होना कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर इसके साथ भूख कम लगना या कमजोरी भी हो, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।



2. लगातार थकान और कमजोरी



बिना ज्यादा मेहनत के लगातार थकान महसूस होना भी एक संभावित चेतावनी संकेत हो सकता है। हालांकि थकान के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए लगातार समस्या रहने पर चिकित्सकीय सलाह जरूरी है।



3. भूख कम लगना और उल्टी



लंबे समय तक भूख में कमी, मितली या उल्टी जैसी समस्या बनी रहने पर इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर अगर इसके साथ वजन कम हो रहा हो या पेट से जुड़ी दूसरी परेशानियां हों।



4. पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द



लिवर शरीर के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। इस क्षेत्र में लगातार दर्द, भारीपन या असहजता महसूस होने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।



5. पेट में सूजन और पीलिया



पेट में असामान्य सूजन या तरल पदार्थ जमा होना और आंखों या त्वचा का पीला पड़ना यानी पीलिया लिवर से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षणों में जल्द चिकित्सकीय जांच जरूरी है।



6. बिना स्पष्ट कारण बुखार



लगातार या बार-बार बुखार आना, खासकर जब उसका स्पष्ट कारण पता न चले और इसके साथ दूसरे लक्षण भी मौजूद हों, तो डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर है।





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लिवर कैंसर के प्रमुख जोखिम कारक



लिवर कैंसर के खतरे को समझने के लिए इसके जोखिम कारकों को जानना भी जरूरी है। लंबे समय से रहने वाला हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी संक्रमण लिवर कैंसर के महत्वपूर्ण जोखिम कारकों में शामिल हैं।

सिरोसिस होने पर भी लिवर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सिरोसिस का कारण वायरल हेपेटाइटिस, अत्यधिक शराब का सेवन या दूसरी लिवर संबंधी स्थितियां हो सकती हैं।

मोटापा और मधुमेह जैसे संबंधी विकार लिवर की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं।

अत्यधिक शराब का सेवन लंबे समय में लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है।

लिवर कैंसर के खतरे को समझने के लिए इसके जोखिम कारकों को जानना भी जरूरी है।

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लिवर कैंसर का इलाज कैसे होता है?



लिवर कैंसर का उपचार हर मरीज के लिए एक जैसा नहीं होता। डॉक्टर बीमारी के प्रकार और अवस्था के साथ-साथ लिवर की कार्यक्षमता और मरीज की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर उपचार तय करते हैं।



1. सर्जरी



कुछ मरीजों में कैंसर वाले लिवर के हिस्से को सर्जरी के जरिए हटाया जा सकता है। यह विकल्प बीमारी की स्थिति और लिवर की कार्यक्षमता समेत कई बातों पर निर्भर करता है।



2. लिवर प्रत्यारोपण



चुनिंदा मरीजों में लिवर प्रत्यारोपण एक उपचार विकल्प हो सकता है। इसके लिए मरीज की बीमारी और समग्र स्वास्थ्य के आधार पर विशेषज्ञ मूल्यांकन किया जाता है।



2. धमनी के रास्ते दवा पहुंचाकर उपचार



इसे टीएसीई कहा जाता है। यह प्रक्रिया कुछ ऐसे मरीजों में इस्तेमाल की जा सकती है, जिनका लिवर कैंसर सर्जरी से सीधे उपचार योग्य नहीं है। इसमें लिवर की उस रक्त वाहिका तक उपचार पहुंचाया जाता है, जो ट्यूमर को रक्त की आपूर्ति करती है। यह प्रक्रिया हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती और विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन के बाद ही इसका निर्णय लिया जाता है।





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