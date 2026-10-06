जानना है जरूरी: सुबह उठते ही गला सूखने और खांसी आने की क्या है वजह?

1 of 5 सुबह उठते ही गला सूखना या खांसी क्यों? - फोटो : AI







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Causes of Cough and Throat Irritation: सुबह नींद से जागते ही गला सूखना, खराश महसूस होना या खांसी आना कई लोगों के लिए रोज की परेशानी बन जाता है। कई बार लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो इसके पीछे किसी खास वजह को समझना जरूरी हो सकता है। बदलते मौसम में ऐसी परेशानी और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है।



सवाल यह है कि सुबह उठते ही गला क्यों सूखता है और खांसी क्यों आने लगती है? क्या इसकी वजह बदलता मौसम है, बढ़ता प्रदूषण है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह छिपी है? साथ ही, कब यह समस्या सामान्य मानी जा सकती है और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है? आइए जानते हैं इस लेख में सुबह उठते ही गला सूखने और खांसी आने के संभावित कारणों के बारे में।

सुबह नींद से जागते ही गला सूखना, खराश महसूस होना या खांसी आना कई लोगों के लिए रोज की परेशानी बन जाता है। कई बार लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहे तो इसके पीछे किसी खास वजह को समझना जरूरी हो सकता है। बदलते मौसम में ऐसी परेशानी और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है।

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1. मौसम में बदलाव



मौसम बदलने पर तापमान और हवा में नमी में बदलाव हो सकता है। ठंडी या बहुत शुष्क हवा गले और सांस की नली की अंदरूनी परत को परेशान कर सकती है। इसके कारण सुबह उठने पर गले में सूखापन, खराश या हल्की खांसी महसूस हो सकती है।



2. प्रदूषण और धूल-मिट्टी



हवा में मौजूद धूल, धुआं और प्रदूषक कण सांस के साथ शरीर में प्रवेश करके गले और श्वसन तंत्र में परेशानी पैदा कर सकते हैं। अगर सुबह के समय बाहर निकलने पर या प्रदूषण वाले इलाके में रहने के दौरान खांसी ज्यादा बढ़ती है, तो एयर क्वालिटी भी एक संभावित कारण हो सकती है।





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3. कमरे की हवा का ज्यादा सूखा होना



रातभर बंद कमरे में रहने और हीटर, एयर कंडीशनर या अन्य उपकरणों के इस्तेमाल से हवा में नमी कम हो सकती है। इससे गला सूखने और सुबह खराश महसूस होने की समस्या हो सकती है। पर्याप्त पानी पीना और कमरे में उचित नमी बनाए रखना मददगार हो सकता है।



4. रात में मुंह से सांस लेना



नाक बंद होने, एलर्जी या खर्राटों की वजह से कुछ लोग सोते समय मुंह से सांस लेते हैं। इससे गले की नमी कम हो सकती है और सुबह उठते ही मुंह व गला सूखा हुआ महसूस हो सकता है। अगर यह समस्या लगातार रहती है, तो इसके कारण की जांच कराना उचित है।





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5. एलर्जी



धूल, धूल के कण, पालतू जानवरों के बाल या परागकण जैसी चीजों से एलर्जी होने पर सुबह छींक, नाक बंद होना, गले में खुजली और खांसी जैसी समस्या हो सकती है। बेडशीट, तकिए और कमरे में जमा धूल भी कुछ लोगों में लक्षण बढ़ा सकती है।



6. एसिड रिफ्लक्स



रात में पेट का एसिड ऊपर की ओर आने पर गले में जलन, खट्टा स्वाद, खराश या सुबह खांसी की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में सीने में जलन स्पष्ट रूप से महसूस नहीं होती, फिर भी गले से जुड़े लक्षण दिखाई दे सकते हैं।





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