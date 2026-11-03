1 of 4 पटाखों के जहरीले धुएं से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय - फोटो : AI







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बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते, बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और गर्भवती महिलाओं के रक्तप्रवाह में टॉक्सिन्स पहुंचने से गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में त्योहार के दौरान थोड़ी सी सतर्कता और उचित सावधानियां अपनाकर इस जहरीले धुएं के दुष्प्रभावों से अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है।



Diwali Air Pollution: दिवाली का पावन पर्व जहां खुशियां और रोशनी लेकर आता है, वहीं पटाखों से निकलने वाला जहरीला धुआं हवा को बेहद खतरनाक बना देता है। इसमें मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सूक्ष्म कण (PM 2.5 व PM 10) श्वसन तंत्र को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। यह जहरीली हवा खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा करती है।

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पटाखों के धुएं से बचाव के विशेष उपाय



1. बच्चों के लिए सुरक्षा सावधानियां



घर के भीतर रखें: शाम और रात के समय जब आतिशबाजी चरम पर हो, बच्चों को बाहर न जाने दें। सुबह की स्मॉग के समय भी आउटडोर खेलकूद से रोकें।



मास्क का प्रयोग: यदि बाहर जाना अनिवार्य हो, तो साधारण कपड़े के मास्क की बजाय अच्छी फिटिंग वाला N95 या प्रमाणित एंटी-पॉल्यूशन मास्क पहनाएं।



हाइड्रेशन और खानपान: बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी, सूप और ताजे फलों का रस दें, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें।



आंखों और त्वचा की देखभाल: बाहर से आने के बाद बच्चों के चेहरे और आंखों को साफ ठंडे पानी से धुलवाएं ताकि जलन न हो।





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2. बुजुर्गों के लिए जरूरी कदम



दवाएं और इनहेलर तैयार रखें: अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी (COPD) से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के इनहेलर, नेबुलाइजर और जरूरी दवाएं पहले से पास रखें।



मॉर्निंग वॉक के समय में बदलाव: दिवाली के अगले 3-4 दिनों तक सुबह-सुबह टहलने जाने से बचें, क्योंकि सुबह के वक्त प्रदूषण कण जमीन की सतह के करीब जमे होते हैं।



ऑक्सीजन लेवल की निगरानी: घर में पल्स ऑक्सीमीटर रखें और सांस फूलने या बेचैनी होने पर तुरंत ऑक्सीजन स्तर जांचें और डॉक्टर से परामर्श लें।



हल्की भाप और काढ़ा: गले की खराश और सीने में जकड़न से राहत के लिए रात को सोने से पहले सादे पानी की भाप और तुलसी-अदरक का काढ़ा लाभदायक होता है।





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