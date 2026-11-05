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ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच बढ़ रहा है स्ट्रेस? इन आसान तरीकों से रखें मानसिक सेहत का ख्याल

Thu, 05 Nov 2026 10:16 AM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Thu, 05 Nov 2026 10:16 AM IST
सार

How to Manage Stress at Work and Home: इस लेख में जानें कि ऑफिस के काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच बढ़ते तनाव (Stress) का मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है।  

 

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international stress awareness week 2026 How to Manage Stress at Work and Home easy steps
लगातार स्ट्रेस में रहने से सेहत पर क्या असर पड़ता है? - फोटो : AI
How to Manage Stress at Work and Home: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। काम का बढ़ता दबाव, समय पर टारगेट पूरा करने की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां और खुद के लिए समय न निकाल पाना धीरे-धीरे तनाव यानी स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। लगातार तनाव में रहने का असर न केवल मानसिक स्वास्थ्य, बल्कि शारीरिक सेहत पर भी पड़ता है। 


अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतों को अपनाकर मानसिक सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसे प्रभावी तरीके, जिनकी मदद से ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच भी आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं।
 
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international stress awareness week 2026 How to Manage Stress at Work and Home easy steps
लगातार स्ट्रेस में रहने से सेहत पर क्या असर पड़ता है? - फोटो : freepik
 समय का सही प्रबंधन करें 

ऑफिस और घर के कामों को एक साथ संभालने के कारण कई बार मानसिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में दिनभर के जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूरा करें।
  •  जरूरी काम पहले निपटाएं।
  •  एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें।
  • हर काम के लिए समय निर्धारित करें।
  •  गैरजरूरी कामों को टालना सीखें।

इससे काम का दबाव कम होगा और आप अधिक व्यवस्थित महसूस करेंगे।

 
international stress awareness week 2026 How to Manage Stress at Work and Home easy steps
लगातार स्ट्रेस में रहने से सेहत पर क्या असर पड़ता है? - फोटो : freepik
खुद के लिए भी निकालें समय

दूसरों की जिम्मेदारियां निभाने के साथ खुद की जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है। दिनभर में कम से कम 20-30 मिनट अपने लिए निकालें। इस दौरान अपनी पसंद का काम करें, जैसे किताब पढ़ना, गाना सुनना, बागवानी करना या टहलना। खुद को समय देने से मन को आराम मिलता है और मानसिक थकान कम करने में मदद मिलती है।

 
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लगातार स्ट्रेस में रहने से सेहत पर क्या असर पड़ता है? - फोटो : AI
नियमित एक्सरसाइज करें 

शारीरिक गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। नियमित एक्सरसाइज से तनाव कम करने और मूड बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
  • रोजाना 20-30 मिनट वॉक करें।
  • योग और स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करें।
  •  लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।
  • लंबे समय तक बैठकर काम करने के बीच छोटे ब्रेक लें।

 
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लगातार स्ट्रेस में रहने से सेहत पर क्या असर पड़ता है? - फोटो : Adobe Stock
मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग अपनाएं

तनाव और बेचैनी महसूस होने पर कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेने की कोशिश करें। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। रोजाना 5-10 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालें। धीरे-धीरे सांस लें और छोड़ें। इस दौरान अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित रखें।

 
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