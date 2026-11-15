अलर्ट: इम्यून सिस्टम को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती हैं ये आदतें, ज्यादातर लोग करते हैं रोजाना ये गलतियां

1 of 5 इम्युनिटी कैसे मजबूत करें? - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाए रखने के लिए इम्युनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हानिकारक रोगाणुओं से मुकाबला करके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडी और लिम्फ नोड्स जैसे कई घटक मिलकर मजबूत इम्यून सिस्टम बनाते हैं। हालांकि जब यह प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है, तो शरीर में संक्रमण होने और उसके गंभीर रूप लेने का खतरा बढ़ जाता है।



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में गंभीर संक्रमण का जोखिम अधिक देखा जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, सिर्फ खान-पान ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी इम्युनिटी को प्रभावित करती हैं। नींद से लेकर शारीरिक गतिविधियों तक, कई ऐसी चीजें हैं जो धीरे-धीरे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर सकती हैं।



अगर आप भी बार-बार बीमार पड़ रहे हैं और इम्युनिटी कमजोर होने का शक है तो आज से ही इन आदतों में सुधार के लिए काम करना शुरू कर दें।

Trending Videos

2 of 5 इम्युनिटी मजबूत होना जरूरी - फोटो : Adobe stock photos

कैसे काम करती है इम्युनिटी?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कई कोशिकाओं और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें सफेद रक्त कोशिकाएं, एंटीबॉडीज और लिम्फ नोड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।जब कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है, तो इम्यून सिस्टम उसे पहचानने की कोशिश करता है और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू करता है।

सफेद रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं पर हमला करके उन्हें नष्ट करने में मदद करती हैं।

एंटीबॉडीज भी संक्रमण पैदा करने वाले तत्वों को पहचानने और निष्क्रिय करने में भूमिका निभाती हैं।

मसलन ये शरीर का ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसमें कोई भी दिक्कत आई तो सेहत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।

3 of 5 नींद की कमी से खतरा - फोटो : Freepik.com

नींद पूरी न होने से कैसे कमजोर हो जाती है इम्युनिटी?



रात में पर्याप्त नींद न लेना इम्युनिटी पर असर डाल सकता है। साल 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, रोजाना 7-8 घंटे की नींद इम्यून सेल्स यानी टी-सेल्स के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। नींद की कमी से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है।

नींद के दौरान शरीर साइटोकाइन्स नामक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन संक्रमण और सूजन के खिलाफ इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया में मदद करते हैं। नींद पूरी न होने से इनका संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 जंक फूड्स के नुकसान - फोटो : Adobe Stock Photos

जंक फूड और ज्यादा चीनी खाने से नुकसान

प्रोसेस्ड और जंक फूड के अलावा अधिक चीनी वाली चीजें खाने से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। भोजन में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी भी इम्यून सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए डाइट में फल, सब्जियां और पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करना जरूरी है।

दिनभर बैठे रहना नुकसानदायक

दिनभर बैठे रहना और व्यायाम न करना भी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, नियमित शारीरिक गतिविधियां इम्यून सेल्स को सक्रिय रखने में मदद करती हैं। रोजाना करीब 30 मिनट वॉकिंग, योग या दूसरे व्यायाम करें।

विज्ञापन

5 of 5 धूम्रपान के नुकसान - फोटो : Freepik.com