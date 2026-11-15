दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण सेहत के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। 15 नवंबर को नई दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति बना रहा। राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 384 तक पहुंच गया है, जिसे 'खतरनाक' श्रेणी में माना जाता है। सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) की अधिकता बड़ी चिंता का विषय है, जिनका स्तर 262 µg दर्ज किया गया है।
प्रदूषण बढ़ने पर अक्सर लोगों को खांसी, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं की चिंता सताने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहरीली हवा का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके दिल और आपकी जेब दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है?
एक रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पिछले तीन वर्षों में 4.3 गुना बढ़ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन क्लेम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी दिल की बीमारियों की है। कामकाजी उम्र के लोग और बुजुर्ग इसकी चपेट में सबसे अधिक आ रहे हैं। दिल्ली इस मामले में सबसे आगे है, लेकिन छोटे शहरों में भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है।
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वायु प्रदूषण का असर
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क्या कहती है ये रिपोर्ट?
बीमा मार्केटप्लेस पॉलिसीबाजार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पिछले तीन वर्षों में 4.3 गुना बढ़ गए हैं। इनमें से 78 प्रतिशत मामले दिल और सांस से जुड़ी बीमारियों के हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने वालों में सबसे बड़ी संख्या कामकाजी लोगों की है।
- 31 से 55 साल की उम्र के लोग कुल क्लेम में 59 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।
- वहीं, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत है।
- 21-30 साल की उम्र के युवा कुल क्लेम में हिस्सेदारी 6.7 प्रतिशत, जबकि 20 साल से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी 3.7 प्रतिशत है।
इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बीमा क्लेम करने वालों में करीब 90 प्रतिशत कामकाजी उम्र के लोग और बुजुर्ग हैं।
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अस्पतालों में बढ़ा इंश्योरेंस क्लेम
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किन शहरों की स्थिति सबसे खराब?
शहरों की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा 8,093 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम दर्ज किए गए। इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद का स्थान रहा। हालांकि, प्रदूषण का असर अब केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, टियर-2 और टियर-3 शहरों (यानी छोटे और मध्यम आकार के शहरों) की हिस्सेदारी भी कुल क्लेम में 55 प्रतिशत रही।
रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने और इलाज के लिए बीमा क्लेम करने का सिलसिला पूरे साल एक जैसा नहीं रहता। इसमें मौसम के हिसाब से उतार-चढ़ाव देखा जाता है। अक्तूबर से मार्च के बीच सबसे ज्यादा क्लेम दर्ज किए जाते हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 में इस छह महीने की अवधि के दौरान पूरे साल के प्रदूषण से जुड़े कुल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में करीब 56 प्रतिशत मामले सामने आए। यह वही समय है, जब सर्दियों में देश के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।
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हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम
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रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अधिक प्रदूषण वाले शहरों में रहने वाले 48 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कवर वाली पॉलिसी चुनी। यानी लोग अब यह समझने लगे हैं कि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के इलाज पर कितना अधिक खर्च हो सकता है और इससे बचाव के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है।
बीमा कंपनियों ने कितने का भुगतान किया?
प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बीमा कंपनियों की ओर से किए जाने वाले कुल भुगतान में भी बड़ा उछाल आया है।
- पिछले तीन वर्षों में कुल क्लेम भुगतान 4.5 गुना बढ़कर 241.6 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- वहीं, एक क्लेम पर औसतन 62,662 रुपये का भुगतान किया गया।
बीमारियों के हिसाब से देखें तो प्रदूषण से जुड़े कुल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में सबसे ज्यादा 43.5 प्रतिशत मामले हृदय रोगों यानी दिल से जुड़ी बीमारियों के रहे।
- इसके बाद 35 प्रतिशत क्लेम सांस से जुड़े संक्रमणों के लिए किए गए।
- निमोनिया के मामले 11.2 प्रतिशत और ब्रोंकाइटिस के मामले 6 प्रतिशत रहे।
रिपोर्ट के ये आंकड़े बताते हैं प्रदूषण अब लोगों की सेहत के साथ-साथ उनके आर्थिक और स्वास्थ्य बीमा संबंधी जोखिमों का भी बड़ा कारण बनता जा रहा है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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