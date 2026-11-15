अलर्ट: नमक सिर्फ बीपी नहीं बढ़ाता, हड्डियों की सेहत को भी पहुंचा सकता है नुकसान; जानिए कैसे

1 of 4 नमक का हड्डियों पर असर - फोटो : Amarujala.com/AI







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डाइट की जिन चीजों को सेहत के लिए सबसे नुकसानदायक माना जाता है, नमक उनमें से एक है। अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि ज्यादा नमक खाना ब्लड प्रेशर बढ़ाकर दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को रोजाना नमक का सेवन कम से कम करने की सलाह देते हैं।



घर पर बनने वाला खाना हो या फिर अचार, पापड़, नमकीन और पैकेट वाले स्नैक्स इन सबमें नमक मौजूद होता है। नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आमतौर पर ज्यादा नमक खाने को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर हड्डियों की सेहत पर भी पड़ सकता है?



क्या वास्तव में ज्यादा नमक खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं? अगर हां तो कैसे, आइए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

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2 of 4 ज्यादा नमक खाने से क्या दिक्कतें होती हैं? - फोटो : Adobestock

ज्यादा नमक खाने के खतरे



स्वास्थ्य विशेषज्ञ तमाम अध्ययनों में ज्यादा नमक खाने से होने वाले खतरों को लेकर सभी लोगों को अलर्ट करते रहे हैं। नमक में सोडियम होता है। जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है, तो किडनी अतिरिक्त सोडियम को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया में कैल्शियम का शरीर से बाहर निकलना बढ़ जाता है। यानी ज्यादा नमक खाने से शरीर से कैल्शियम की कमी होने की आशंका रहती है।



अगर खानपान में कैल्शियम पर्याप्त नहीं है, तो यह हड्डियों की सेहत के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

शरीर में सोडियम की मात्रा ज्यादा होने पर पेशाब के जरिए कैल्शियम का निकलना बढ़ सकता है।

कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी मिनरल है।

ऐसे में लंबे समय तक ज्यादा नमक खाने और पर्याप्त कैल्शियम न मिलने से हड्डियों की सेहत प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है।

3 of 4 हड्डियों की समस्या - फोटो : Freepik.com

कमजोर हो सकती हैं आपकी हड्डियां



कैल्शियम हड्डियों के निर्माण और उनकी मजबूती के लिए जरूरी है। शरीर में कैल्शियम की जरूरत पूरी नहीं होने या कैल्शियम ज्यादा निकल जाने से हड्डियों की सेहत प्रभावित हो सकती है। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहने से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। इसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक होने लगती हैं, जिससे मामूली चोट या गिरने पर भी फ्रैक्चर हो सकता है।

उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है।

महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने से भी हड्डियों का ब्रेकडाउन और तेज हो सकता है।

ऐसे में अगर आहार में कैल्शियम कम हो और नमक का सेवन ज्यादा हो, तो हड्डियों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

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4 of 4 डाइट का रखें ध्यान - फोटो : Freepik.com