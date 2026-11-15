हेल्थ अलर्ट: अचानक आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा जाता है? जानिए आखिर क्यों होती है ये दिक्कत

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, आंखों और दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है। जब किसी कारण से यह सप्लाई प्रभावित होती है, तो कुछ समय के लिए नजर कमजोर या अंधेरा हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, ब्लड शुगर कम होना और आंखों की रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याओं का वजह से इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान रहते हैं तो आइए इसके कारणों को जान लेते हैं।

आंखों की समस्या तो नहीं?



आंखों की रेटिना तक खून पहुंचाने वाली नस में रुकावट आने से अचानक एक आंख की रोशनी कम हो सकती है। इसे अमॉरोसिस फ्यूगैक्स जैसी स्थिति में देखा जा सकता है। यह कभी-कभी टीआईए यानी मिनी स्ट्रोक का चेतावनी संकेत होता है। इसके अलावा रेटिनल डिटैचमेंट में भी आंखों के सामने पर्दा या छाया दिखाई दे सकती है।



डॉक्टर कहते हैं, अगर अचानक एक आंख की रोशनी कम हो जाए, आंखों के सामने काला पर्दा जैसा लगे तो तुरंत अस्पताल जाएं । इसके साथ बोलने में परेशानी, चेहरे या हाथ-पैर में कमजोरी हो तो स्ट्रोक की आशंका हो सकती है। ऐसे लक्षणों में इंतजार नहीं करना चाहिए। बार-बार अंधेरा छाने पर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन और आंखों की जांच कराना जरूरी है।





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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