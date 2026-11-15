जानना जरूरी: पेनकिलर खाने के बाद भी नहीं जा रहा सिरदर्द? इन कारणों को न करें नजरअंदाज

1 of 4 सिरदर्द बार बार क्यों होता है? - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



सिरदर्द बहुत आम समस्या है। तनाव, नींद पूरी न होने या कभी लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने के कारण सिर में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर आपको बार-बार सिरदर्द की समस्या रहती है, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है।



कई बार सिरदर्द के पीछे हाई ब्लड प्रेशर भी एक कारण हो सकता है। हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों में इसके शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की स्थिति में सिरदर्द हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन और आंखों की कमजोरी भी बार-बार सिरदर्द का कारण बन सकती हैं।



ऐसे में यह समझना जरूरी है कि सिरदर्द के पीछे असली वजह क्या है?

Trending Videos

2 of 4 हाई ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिन लोगों को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें सिर में दर्द की दिक्कत होना बहुत आम है। हालांकि अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है या फिर सुबह उठने के बाद ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके पीछे की वजह को समझने के लिए डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करा लें।



हाई ब्लड प्रेशर में क्यों होता है सिरदर्द?



डॉक्टर बताते हैं, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब सिरदर्द की समस्या हो सकती है। खासकर 180/120 या इससे अधिक हो, तो यह हाइपरटेंसिव क्राइसिस की स्थिति हो सकती है। इस दौरान तेज सिरदर्द, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और देखने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो खोपड़ी और मस्तिष्क के भीतर का दबाव भी बढ़ने लगता है जिससे सिरदर्द महसूस होता है।

इसी तरह से अत्यधिक दबाव के कारण मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर खिंचाव पड़ता है और वे सूज सकती हैं। इसे हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी कहते हैं, जिसके कारण सिर में तेज दर्द होता है।

3 of 4 तनाव के कारण सिरदर्द - फोटो : Freepik.com

स्ट्रेस में रहते हैं तो भी हो सकती है परेशानी

लगातार मानसिक तनाव में रहने से सिर और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इससे टेंशन टाइप हेडेक होता है। इसमें सिर के दोनों तरफ दबाव या कसाव जैसा महसूस होता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से सिरदर्द बार-बार हो सकता है।

माइग्रेन की समस्या

माइग्रेन में अक्सर सिर के एक तरफ तेज या धड़कन जैसा दर्द होता है। इसके साथ उल्टी, मतली, रोशनी और तेज आवाज से परेशानी भी हो सकती है। कुछ लोगों को सिरदर्द से पहले आंखों के सामने चमकती रोशनी या धुंधलापन भी महसूस होता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 नींद की कमी के कारण होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock