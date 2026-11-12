विश्व मधुमेह दिवस: डायबिटीज के शुरुआती लक्षण जिन्हें अक्सर लोग समझ लेते हैं सामान्य परेशानी

1 of 5 डायबिटीज के शुरुआती लक्षण - फोटो : AI







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Early Signs of Diabetes: डायबिटीज यानी मधुमेह आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। चिंता की बात यह है कि कई लोगों को शुरुआत में इस बीमारी के लक्षणों का पता ही नहीं चलता। कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य कमजोरी या बदलती जीवनशैली का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।



लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से दिल, किडनी, आंखों और नसों पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते डायबिटीज की पहचान करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या हैं, ब्लड शुगर बढ़ने पर शरीर कौन से संकेत देता है, किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा रहता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए।

: डायबिटीज यानी मधुमेह आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। चिंता की बात यह है कि कई लोगों को शुरुआत में इस बीमारी के लक्षणों का पता ही नहीं चलता। कई बार लोग इन लक्षणों को सामान्य कमजोरी या बदलती जीवनशैली का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

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2 of 5 डायबिटीज के शुरुआती लक्षण - फोटो : AI

डायबिटीज के शुरुआती लक्षण



डायबिटीज होने पर शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। इसके कुछ सामान्य शुरुआती लक्षण इस प्रकार हैं:



1. बार-बार पेशाब आना



ब्लड शुगर बढ़ने पर किडनी अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। इससे बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। रात में कई बार पेशाब के लिए उठना भी इसका संकेत हो सकता है।



2. बहुत ज्यादा प्यास लगना



बार-बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके कारण व्यक्ति को बार-बार प्यास लगती है और पानी पीने के बाद भी मुंह सूखा महसूस हो सकता है।



3. अचानक वजन कम होना



बिना डाइटिंग या एक्सरसाइज के वजन कम होना डायबिटीज का संभावित लक्षण है। जब शरीर ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो ऊर्जा के लिए फैट और मांसपेशियों का उपयोग करने लगता है।



4. हर समय थकान महसूस होना



पर्याप्त नींद लेने के बावजूद थकान और कमजोरी महसूस होना हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती।



5. बार-बार भूख लगना



डायबिटीज में इंसुलिन की कमी या उसके सही तरीके से काम न करने के कारण शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाता। इससे व्यक्ति को बार-बार भूख लग सकती है।



6. आंखों से धुंधला दिखाई देना



ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने से आंखों के लेंस में बदलाव हो सकता है। इसके कारण धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है।



7. घाव भरने में देरी



डायबिटीज में ब्लड सर्कुलेशन और शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इससे चोट या घाव भरने में सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है।



8. बार-बार इंफेक्शन होना



त्वचा, मसूड़ों, यूरिनरी ट्रैक्ट और फंगल इंफेक्शन बार-बार होना भी डायबिटीज से जुड़ा हो सकता है।





3 of 5 डायबिटीज से बचाव के लिए क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

हाई ब्लड शुगर के संकेत



जब शरीर में ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा हो जाता है, तो कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। मुंह और गले में सूखापन

बार-बार प्यास लगना

बार-बार पेशाब आना

सिरदर्द और थकान

धुंधला दिखाई देना

त्वचा में खुजली

कमजोरी और सुस्ती महसूस होना

अगर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इसके साथ उल्टी, पेट दर्द, तेजी से या गहरी सांस लेना, सांस से फलों जैसी गंध या भ्रम जैसी समस्या हो, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी गंभीर स्थिति के संकेत हो सकते हैं।



जब शरीर में ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा हो जाता है, तो कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं।अगर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इसके साथ उल्टी, पेट दर्द, तेजी से या गहरी सांस लेना, सांस से फलों जैसी गंध या भ्रम जैसी समस्या हो, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी गंभीर स्थिति के संकेत हो सकते हैं।

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4 of 5 डायबिटीज से बचाव के लिए क्या करें? - फोटो : Freepik.com

डायबिटीज होने के प्रमुख जोखिम कारक



कुछ लोगों में डायबिटीज होने का खतरा दूसरों की तुलना में ज्यादा होता है। मोटापा: शरीर का वजन ज्यादा होना और पेट के आसपास फैट जमा होना टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है।

फैमिली हिस्ट्री: माता-पिता या भाई-बहन को डायबिटीज होने पर जोखिम बढ़ सकता है।

फिजिकल एक्टिविटी की कमी: लंबे समय तक बैठे रहना और एक्सरसाइज न करना भी जोखिम बढ़ाता है।

अनहेल्दी डाइट: ज्यादा मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और प्रोसेस्ड फूड का सेवन वजन और मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित कर सकता है।

बढ़ती उम्र: उम्र बढ़ने के साथ टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है, हालांकि यह कम उम्र के लोगों को भी हो सकती है।

प्रीडायबिटीज: ब्लड शुगर सामान्य से अधिक लेकिन डायबिटीज की सीमा से कम होना प्रीडायबिटीज कहलाता है। इस स्थिति में टाइप-2 डायबिटीज का खतरा अधिक रहता है।

कुछ लोगों में डायबिटीज होने का खतरा दूसरों की तुलना में ज्यादा होता है।

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