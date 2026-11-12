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सेहत की बात: लगातार स्ट्रेस लेने से शरीर में क्या होता है? जानें कौन-कौन से अंग होते हैं प्रभावित

Thu, 12 Nov 2026 01:42 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Thu, 12 Nov 2026 01:42 PM IST
सार

How Does Stress Affect Your Body: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव यानी स्ट्रेस एक आम समस्या बन गया है। इस लेख में जानें तनाव का दिमाग, दिल और पेट पर क्या असर पड़ता है और इससे बचने के लिए कौन-सी आदतें अपनानी चाहिए।

 

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How Does Chronic Stress Affect Your Brain, Heart and Gut Health explain in hindi
तनाव कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : AI
How Does Stress Affect Your Body:  ऑफिस का काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां और भविष्य की चिंता कई बार लोगों को लगातार तनाव में रखती हैं। आमतौर पर लोग तनाव को सिर्फ मानसिक परेशानी समझते हैं, लेकिन इसका असर शरीर के कई अंगों पर भी पड़ सकता है। 


लंबे समय तक तनाव रहने से दिमाग की कार्यक्षमता, दिल की सेहत और पाचन तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसकी वजह से सिरदर्द, नींद न आना, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव शरीर के अंदर किस तरह बदलाव करता है और इसका असर दिल से लेकर पेट तक कैसे पहुंचता है? इस लेख में जानें लगातार तनाव लेने से दिमाग, दिल और पेट पर क्या असर पड़ता है, इसके लक्षण और बचाव के तरीके।

 
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How Does Chronic Stress Affect Your Brain, Heart and Gut Health explain in hindi
तनाव कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : Freepik.com
लगातार तनाव लेने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है?

तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन शरीर को मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो इसका असर दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। याददाश्त प्रभावित होना: लंबे समय तक तनाव रहने से याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
  • एकाग्रता में कमी: तनाव के कारण किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है।
  • नींद की समस्या: लगातार चिंता और बेचैनी के कारण नींद आने में परेशानी हो सकती है।
  • चिड़चिड़ापन: छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना और मूड में बदलाव होना तनाव के संकेत हो सकते हैं।
  • एंग्जायटी का खतरा: लंबे समय तक तनाव रहने से कुछ लोगों में चिंता और मानसिक परेशानी बढ़ सकती है।

 
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तनाव कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : Freepik.com
तनाव का दिल पर क्या असर पड़ता है?

लगातार तनाव में रहने पर शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है। इससे हृदय गति और ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से बढ़ सकते हैं। अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे, तो यह दिल की सेहत को प्रभावित करने वाले अन्य जोखिमों से भी जुड़ सकता है।
  • ब्लड प्रेशर बढ़ना: तनाव के दौरान रक्तचाप बढ़ सकता है।
  • दिल की धड़कन तेज होना: घबराहट या चिंता के समय दिल तेजी से धड़क सकता है।
  • अनहेल्दी आदतें: तनाव में कुछ लोग ज्यादा खाना, धूम्रपान या शारीरिक गतिविधि कम करना शुरू कर देते हैं।
  • हार्ट डिजीज का जोखिम: लंबे समय तक तनाव हृदय रोगों के जोखिम से जुड़ा हो सकता है।

 
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तनाव कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : फ्री पिक
लगातार तनाव लेने से पेट पर क्या असर पड़ता है?

क्या आपने कभी गौर किया है कि तनाव में रहने पर पेट में दर्द, गैस या एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है? दरअसल, दिमाग और पेट के बीच गहरा संबंध होता है, जिसे Gut-Brain Connection कहा जाता है। तनाव इस संबंध को प्रभावित कर सकता है और पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ा सकता है।
  • एसिडिटी और सीने में जलन: तनाव कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स के लक्षण बढ़ा सकता है।
  • पेट दर्द और ऐंठन: तनाव के कारण आंतों की संवेदनशीलता बढ़ सकती है।
  • कब्ज या दस्त: तनाव पाचन तंत्र की गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।
  • भूख में बदलाव: कुछ लोगों को तनाव में ज्यादा भूख लगती है, जबकि कुछ की भूख कम हो जाती है।
  • इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS): तनाव IBS को बढ़ा सकता है, जिससे पेट दर्द, गैस और मल त्याग में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

 
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तनाव कम करने के लिए क्या करें? - फोटो : Freepik.com
तनाव कम करने के लिए क्या करें?
 
  • रोजाना एक्सरसाइज करें: 30 मिनट पैदल चलना, योग या हल्की एक्सरसाइज तनाव कम करने में मदद कर सकती है।
  • पर्याप्त नींद लें: रोजाना 7-9 घंटे सोने की कोशिश करें।
  • मेडिटेशन करें: ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास मन को शांत करने में मदद कर सकता है।
  • हेल्दी डाइट लें: फल, सब्जियां, साबुत अनाज और पौष्टिक भोजन को डाइट में शामिल करें।
  • स्क्रीन टाइम कम करें: सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।
  • अपनों से बात करें: अपनी परेशानियां परिवार या दोस्तों के साथ साझा करें।
  • काम के बीच ब्रेक लें: लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम करें।

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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
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