सेहत की बात: लगातार स्ट्रेस लेने से शरीर में क्या होता है? जानें कौन-कौन से अंग होते हैं प्रभावित





लंबे समय तक तनाव रहने से दिमाग की कार्यक्षमता, दिल की सेहत और पाचन तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसकी वजह से सिरदर्द, नींद न आना, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में दर्द और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव शरीर के अंदर किस तरह बदलाव करता है और इसका असर दिल से लेकर पेट तक कैसे पहुंचता है? इस लेख में जानें लगातार तनाव लेने से दिमाग, दिल और पेट पर क्या असर पड़ता है, इसके लक्षण और बचाव के तरीके।





ऑफिस का काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक परेशानियां और भविष्य की चिंता कई बार लोगों को लगातार तनाव में रखती हैं। आमतौर पर लोग तनाव को सिर्फ मानसिक परेशानी समझते हैं, लेकिन इसका असर शरीर के कई अंगों पर भी पड़ सकता है।