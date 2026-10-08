जानना जरूरी: खाना कम करने के बावजूद क्यों नहीं घट रहा वजन? आप भी हैं इस समस्या से परेशान तो जान लीजिए वजह

1 of 5 वजन घटाने से पहले जान लें ये बातें - फोटो : Amarujala.com/AI







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वजन बढ़ना मौजूदा समय की गंभीर समस्या है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इसका शिकार देखे जा रहे हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, वजन बढ़ने के साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अधिक वजन-मोटापे को कुछ अध्ययनों में कैंसर का खतरा बढ़ाने वाला भी पाया गया है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को वजन को कंट्रोल में करने के उपाय करते रहने की सलाह देते हैं।



वजन घटाने की कोशिश में ज्यादातर लोग सबसे पहले खाना कम करते हैं। डाइट में कैलोरी वाली चीजें कम कर देते हैं और कई बार रात का खाना भी छोड़ देते हैं। फिर भी वजन उम्मीद के मुताबिक कम नहीं होता।



क्या आप भी लाख कोशिशें करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं? आइए जान लेते कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है?

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2 of 5 अधिक वजन की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

वेट लॉस के बारे में जानिए



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वजन कम करने के लिए सिर्फ खाना छोड़ना या खाना कम कर देना काफी नहीं होता। नींद, शारीरिक गतिविधि, हार्मोन्स और शरीर के ग्लूकोज इस्तेमाल करने का तरीका भी वजन की स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

खाना कम करने के बाद अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो इसके नुकसान हो सकते हैं।

लगातार नींद की कमी से भूख और तृप्ति से जुड़े हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं और शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता घट सकती है।

वहीं डाइट से बहुत ज्यादा कैलोरी वाली चीजें कम करने और पर्याप्त प्रोटीन न लेने से वजन घटाते समय मांसपेशियां भी कम हो सकती हैं।

3 of 5 नींद की समस्या - फोटो : Freepik.com

नींद की कमी हो सकती है वजह



वयस्कों को अच्छी सेहत के लिए आमतौर पर 7 से 9 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है। अच्छी नींद न मिलने से भूख वाले हार्मोन्स का स्तर प्रभावित हो सकता है। आप अधिक कैलोरी वाली चीजें ज्यादा खाने लगते हैं जिससे वजन बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है।

नींद की लगातार बनी रहने वाली कमी का वजन के अलावा आपके ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है।

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4 of 5 इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत - फोटो : Adobe Stock

इंसुलिन की हो सकती है दिक्कत



इंसुलिन एक जरूरी हार्मोन है जो खून में मौजूद ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील होती हैं, तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अध्ययनों में नींद की कमी को इस खतरे को बढ़ाने वाला पाया गया है।

इंसुलिन की समस्या होने पर शरीर को फैट बर्न करने में दिक्कत होती है इससे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा हो सकता है।

अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, पेट के आसपास चर्बी ज्यादा है या परिवार में पहले से किसी की डायबिटीज रही है, तो समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहें।

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5 of 5 वेट लॉस ले लिए डाइट - फोटो : Freepik.com