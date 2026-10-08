आई हेल्थ: बिना लक्षणों के भी आंखों को डैमेज कर सकता है ब्लड प्रेशर, ऐसे करें खतरे की पहचान

1 of 4 बीपा के कारण आंखों की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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अच्छी सेहत के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ शरीर की कुछ स्थितियों को बहुत खतरनाक मानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर उनमें से एक है।



हाई ब्लड प्रेशर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में हार्ट और किडनी की बीमारियां आती हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ इन्हीं दो अंगों तक सीमित नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा हुआ रहता है तो इसका असर आंखों की बारीक रक्त वाहिकाओं पर भी पड़ सकता है। आंख के पीछे मौजूद रेटिना में बहुत छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहने पर इन वाहिकाओं की संरचना और रक्त प्रवाह में बदलाव हो सकते हैं।



चिंता की बात ये है कि बीपी के कारण आंखों को होने वाले नुकसान का शुरुआत में पता ही नहीं चल पाता। हालांकि बीमारी बढ़ने पर रेटिना में सूजन, रक्तस्राव और आंखों से संबंधित दूसरी दिक्कतें भी हो सकती है और नजर प्रभावित हो सकती है।



यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और आंखों की जांच कराते रहने और इसे कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में हार्ट और किडनी की बीमारियां आती हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ इन्हीं दो अंगों तक सीमित नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा हुआ रहता है तो इसका असर आंखों की बारीक रक्त वाहिकाओं पर भी पड़ सकता है। आंख के पीछे मौजूद रेटिना में बहुत छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहने पर इन वाहिकाओं की संरचना और रक्त प्रवाह में बदलाव हो सकते हैं।चिंता की बात ये है कि बीपी के कारण आंखों को होने वाले नुकसान का शुरुआत में पता ही नहीं चल पाता। हालांकि बीमारी बढ़ने पर रेटिना में सूजन, रक्तस्राव और आंखों से संबंधित दूसरी दिक्कतें भी हो सकती है और नजर प्रभावित हो सकती है।यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को नियमित रूप से ब्लड प्रेशर औरऔर इसे कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं।

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2 of 4 आंखों की समस्याओं का खतरा - फोटो : Freepik.com

आज वर्ल्ड साइट डे यानी दृष्टि दिवस है। दुनियाभर में लोगों को अंधत्व, दृष्टिहीनता और आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये खास दिन मनाया जाता है। इस साल की थीम है- अपनी आंखों से प्यार करें। डॉक्टर कहते हैं अगर आपको अपनी आंखों से प्यार है तो ब्लड प्रेशर पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।



हाई बीपी से रेटिना को असर



लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर रेटिना की छोटी धमनियों पर दबाव डालता है। समय के साथ इनमें संकुचन या धमनियों के डैमेज होने का भी जोखिम हो सकता हैं। आंखों की जांच से इन बदलावों का पता लगाया जा सकता है। इसे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी यानी ब्लड प्रेशर से जुड़ी रेटिना की क्षति कहा जाता है।

3 of 4 आंखों में होने वाली दिक्कतें - फोटो : Adobe Stock Photo

आंख के अंदर क्या होता है?



हाई ब्लड प्रेशर के कारण में रेटिना की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ी या टेढ़ी दिखाई दे सकती हैं। कुछ मामलों में इससे रक्तस्राव, सूजन और कॉटन-वूल स्पॉट्स यानी रेटिना के छोटे हिस्सों में रक्त की आपूर्ति कम होने से बने धब्बे भी दिख सकते हैं। गंभीर स्थिति में ऑप्टिक नर्व यानी आंख से दिमाग तक संकेत पहुंचाने वाली नस में सूजन भी हो सकती है।

इनमें से कई बदलाव आप खुद आईने में देखकर नहीं पहचान सकते। इसके लिए आंखों की अंदरूनी जांच जरूरी होती है। यही वजह है कि नियमित टेस्ट कराते रहना चाहिए।

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4 of 4 ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा - फोटो : Adobe Stock