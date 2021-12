Omicron variant: वैक्सीनेटेड लोगों की भी हो रही मौत, बच्चों में भी बढ़े मामले, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ?

ब्राउन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में शोधकर्ता और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ आशीष के झा बताते हैं, दुनियाभर में ओमिक्रॉन का विस्फोट देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी लोगों को इससे बचाव के उपाय करते रहना चाहिए। जिन लोगों का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है उन्हें तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। समय पर अगर इससे बचाव नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

