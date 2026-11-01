हेल्थ टिप्स: दूसरों की जिंदगी देखकर बच्चे को न होने दें उदास, माता-पिता अपनाएं 'जोमो' का ये खास तरीका

दूसरों की बर्थडे पार्टी, महंगी चीजें, घूमने-फिरने की तस्वीरें और दोस्तों की मस्ती देखकर क्या आपका बच्चा भी उदास हो जाता है? क्या उसे लगता है कि दूसरे बच्चों की जिंदगी उससे ज्यादा अच्छी है? अगर हां, तो यह फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर हो सकता है।
सोशल मीडिया के दौर में बच्चों के बीच यह भावना तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में उन्हें हर खुशी का हिस्सा बनने की चिंता से निकालकर अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पलों में खुश रहना सिखाना जरूरी है। इसके लिए जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट एक उपयोगी तरीका हो सकता है।
फोमो का अर्थ है, किसी ऐसे अनुभव, गतिविधि या खुशी से वंचित रह जाने का डर, जिसका आनंद दूसरे ले रहे हैं। जब बच्चा पार्टी में न बुलाए जाने पर दुखी होता है या सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को कम रोमांचक समझता है तो मनोवैज्ञानिक इसे 'फोमो' कहते हैं। यह भावना बच्चों में ईर्ष्या, तनाव, अकेलेपन और आत्मविश्वास की कमी को बढ़ा सकती है। वे दूसरों जैसा बनने के लिए अपनी पसंद और खुशियों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं।
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बच्चों में फोमों की समस्या
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'जोमो' बना खुशी का पासवर्ड
जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट का अर्थ है, उस गतिविधि में शामिल न हो पाने पर भी खुश रहना और अपने पलों का आनंद लेना। यदि बच्चा अपने किसी दोस्त को मूवी पर जाते देख दुखी है कि वह नहीं जा सका तो उसकी भावनाओं को समझें और स्वीकार करें।
- उसे यह न कहें कि दुखी होने की क्या बात है, बल्कि कहें, 'मैं समझ सकती हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है। चलो, मूवी नहीं तो आज घर पर ही मस्ती करते हैं।
- घर पर ही मूवी देखते हैं एकदम थिएटर स्टाइल में।' उसको उन तैयारियों में शामिल करें, जिनसे वह व्यस्त भी हो और उन पलों का आनंद भी ले।
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बच्चों की मानसिक सेहत
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कैसा महसूस करना है, तय करने दें
फोमो और जोमो दोनों को आप समझ चुकी हैं। अब आपको अपने बच्चे को फोमो से बचाने के लिए हर अनुभव से दूर नहीं रखना, बल्कि इतना आत्मविश्वासी बनाना है कि वे दूसरों से अपनी तुलना न करें और अपनी खुशियों को पहचान सकें। उन्हें समझाएं कि खुशी के लिए सब कुछ पाना जरूरी नहीं।
- जब वे फोमो महसूस करें, तो आप उन्हें कहें कि 'तुम खुद तय करो कि तुम्हें कैसा महसूस करना है। परेशान होना है या कुछ नया करना है?' वहीं सबसे बड़ी परेशानी है, सोशल मीडिया। ऐसे में उन्हें समझाएं कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली तस्वीरें असल जिंदगी की कहानी नहीं कहतीं।
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बच्चों को सिखाएं खुश रहने का तरीका
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मन में विकसित करना होगा वो आनंद
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. आरती आनंद बताती हैं कि बच्चों को जोमो के बारे में बताना आज के डिजिटल दौर में बेहद जरूरी है। आप उन्हें समझाएं कि हर पार्टी में जाना, हर ट्रेंड फॉलो करना या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि खुशी और आत्मसम्मान लाइक्स या लोकप्रियता से तय नहीं होते। इसके लिए माता-पिता खुद भी डिजिटल अनुशासन अपनाएं।
उन्हें बताएं कि हर चीज में शामिल होने से ज्यादा जरूरी है वर्तमान पल का आनंद लेना।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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