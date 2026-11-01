हेल्थ टिप्स: दूसरों की जिंदगी देखकर बच्चे को न होने दें उदास, माता-पिता अपनाएं 'जोमो' का ये खास तरीका

फोमो का अर्थ है, किसी ऐसे अनुभव, गतिविधि या खुशी से वंचित रह जाने का डर, जिसका आनंद दूसरे ले रहे हैं। जब बच्चा पार्टी में न बुलाए जाने पर दुखी होता है या सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को कम रोमांचक समझता है तो मनोवैज्ञानिक इसे 'फोमो' कहते हैं। यह भावना बच्चों में ईर्ष्या, तनाव, अकेलेपन और आत्मविश्वास की कमी को बढ़ा सकती है। वे दूसरों जैसा बनने के लिए अपनी पसंद और खुशियों को भी नजरअंदाज करने लगते हैं।

मन में विकसित करना होगा वो आनंद



क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. आरती आनंद बताती हैं कि बच्चों को जोमो के बारे में बताना आज के डिजिटल दौर में बेहद जरूरी है। आप उन्हें समझाएं कि हर पार्टी में जाना, हर ट्रेंड फॉलो करना या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि खुशी और आत्मसम्मान लाइक्स या लोकप्रियता से तय नहीं होते। इसके लिए माता-पिता खुद भी डिजिटल अनुशासन अपनाएं।



उन्हें बताएं कि हर चीज में शामिल होने से ज्यादा जरूरी है वर्तमान पल का आनंद लेना।







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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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