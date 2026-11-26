



हल्दी वाला दूध पीने से शरीर को क्या फायदे मिलते हैं?



हल्दी भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख मसाला है। इसमें करक्यूमिन नामक सक्रिय यौगिक पाया जाता है, जिस पर इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों को लेकर शोध हुए हैं।



हल्दी वाला दूध पीने के संभावित फायदे: एंटीऑक्सीडेंट गुण: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़े प्रभावों पर काम कर सकता है।

सूजन से जुड़ी प्रक्रिया: करक्यूमिन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं।

पोषण का स्रोत: दूध से शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है।

आरामदायक पेय: गर्म दूध कुछ लोगों को सर्दियों में आराम और सुकून दे सकता है।

क्या रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से इम्युनिटी मजबूत होती है?



हल्दी में मौजूद करक्यूमिन पर इम्यून सिस्टम और सूजन से संबंधित कई अध्ययन हुए हैं। हालांकि, इन अध्ययनों के आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।



इम्यून सिस्टम शरीर में कई तरह की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों से मिलकर बना होता है। इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए संपूर्ण पोषण और अच्छी जीवनशैली जरूरी है।



हल्दी वाला दूध पीते समय किन बातों का रखें ध्यान?



हल्दी वाला दूध सामान्य मात्रा में अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित हो सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हल्दी का बहुत ज्यादा सेवन करने से बचें।

दूध से एलर्जी या लैक्टोज इनटॉलरेंस होने पर इसका सेवन न करें या विकल्प चुनें।

हल्दी या करक्यूमिन के हाई-डोज सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह न लें।

अगर आप नियमित दवाइयां लेते हैं, खासकर खून पतला करने वाली दवाएं, तो अधिक मात्रा में हल्दी या इसके सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से पूछें।

हल्दी वाला दूध पीने को संक्रमण का इलाज न समझें। ------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें। हल्दी भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख मसाला है। इसमें करक्यूमिन नामक सक्रिय यौगिक पाया जाता है, जिस पर इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों को लेकर शोध हुए हैं।हल्दी में मौजूद करक्यूमिन पर इम्यून सिस्टम और सूजन से संबंधित कई अध्ययन हुए हैं। हालांकि, इन अध्ययनों के आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।इम्यून सिस्टम शरीर में कई तरह की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों से मिलकर बना होता है। इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए संपूर्ण पोषण और अच्छी जीवनशैली जरूरी है।हल्दी वाला दूध सामान्य मात्रा में अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित हो सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

बदलते मौसम और संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच इम्युनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। खासकर सर्दियों में लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हल्दी वाला दूध पीना पसंद करते हैं। माना जाता है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन (Curcumin) में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन क्या रोजाना हल्दी वाला दूध पीने भर से शरीर की इम्युनिटी मजबूत हो जाती है? क्या यह सर्दी-जुकाम और दूसरे संक्रमणों से बचाने में सक्षम है? इस लेख में जानें हल्दी वाले दूध के फायदे, इससे जुड़े मिथक।