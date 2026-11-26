



आयुर्वेद में कई ऐसी हर्ब्स का जिक्र मिलता है, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता रहा है। इनमें सफेद मूसली, ब्राह्मी और आंवला प्रमुख हैं। ये तीनों अपने अलग-अलग औषधीय और पोषक गुणों के लिए जानी जाती हैं। जहां सफेद मूसली का पारंपरिक इस्तेमाल शारीरिक ऊर्जा के लिए किया जाता है, वहीं ब्राह्मी मानसिक स्वास्थ्य और आंवला इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है।



आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं को सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हार्मोनल बदलाव, शारीरिक कमजोरी, लगातार थकान, हड्डियों में दर्द और कमजोर इम्यूनिटी जैसी परेशानियां उनकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में संतुलित खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।