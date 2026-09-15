कहीं आपकी आंत में सूजन तो नहीं? इन लक्षणों से पहचानें और जानें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

1 of 7 बड़ी आंत में सूजन के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI







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Symptoms of Swelling in Large Intestine: पेट से जुड़ी कई परेशानियों को लोग अक्सर गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर शरीर में लगातार कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, तो इसके पीछे आंतों से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है। बड़ी आंत में सूजन कई अलग-अलग कारणों से हो सकती है और हर व्यक्ति में इसके लक्षण एक जैसे दिखाई दें, यह जरूरी नहीं है।



कुछ मामलों में परेशानी हल्की हो सकती है, जबकि लगातार सूजन या दूसरे गंभीर लक्षण होने पर चिकित्सकीय जांच की जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ लक्षणों के आधार पर घर पर बड़ी आंत में सूजन की पक्की पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ संकेतों को समझकर समय रहते डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला जरूर किया जा सकता है। आखिर बड़ी आंत में सूजन होने पर शरीर में कौन-कौन से संकेत दिखाई दे सकते हैं? आइए जानते हैं।

पेट से जुड़ी कई परेशानियों को लोग अक्सर गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर शरीर में लगातार कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, तो इसके पीछे आंतों से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है। बड़ी आंत में सूजन कई अलग-अलग कारणों से हो सकती है और हर व्यक्ति में इसके लक्षण एक जैसे दिखाई दें, यह जरूरी नहीं है।

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बड़ी आंत में सूजन के क्या लक्षण हो सकते हैं?



बड़ी आंत में सूजन को मेडिकल भाषा में कोलाइटिस कहा जा सकता है। इसके पीछे संक्रमण, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज और दूसरी स्थितियां हो सकती हैं। लक्षण कारण के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।



1. पेट में दर्द और ऐंठन



पेट के निचले हिस्से में दर्द, मरोड़ या ऐंठन महसूस होना आंत से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अगर दर्द लगातार बना रहे या बार-बार वापस आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।





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2. बार-बार दस्त लगना



लगातार या बार-बार पतला मल आना बड़ी आंत की सूजन से जुड़े संभावित लक्षणों में शामिल है। कुछ मामलों में मल में म्यूकस या खून भी दिखाई दे सकता है।





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3. कब्ज और मल त्याग में बदलाव



कुछ लोगों में मल त्याग की आदत अचानक बदल सकती है। दस्त के साथ कब्ज होना या सामान्य से अलग तरीके से मल आना भी जांच की वजह हो सकता है।





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