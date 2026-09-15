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कहीं आपकी आंत में सूजन तो नहीं? इन लक्षणों से पहचानें और जानें कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी

Tue, 15 Sep 2026 03:32 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 15 Sep 2026 03:32 PM IST
सार

Symptoms of Swelling in Large Intestine: कुछ लक्षणों की मदद से आप घर पर ही पता कर सकते हैं कि कहीं आपकी बड़ी आंत में सूजन तो नहीं है। 

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symptoms of swelling in large intestine in hindi badi aant me sujan ke lakshan
बड़ी आंत में सूजन के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
 Symptoms of Swelling in Large Intestine: पेट से जुड़ी कई परेशानियों को लोग अक्सर गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर शरीर में लगातार कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, तो इसके पीछे आंतों से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है। बड़ी आंत में सूजन कई अलग-अलग कारणों से हो सकती है और हर व्यक्ति में इसके लक्षण एक जैसे दिखाई दें, यह जरूरी नहीं है।


 कुछ मामलों में परेशानी हल्की हो सकती है, जबकि लगातार सूजन या दूसरे गंभीर लक्षण होने पर चिकित्सकीय जांच की जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ लक्षणों के आधार पर घर पर बड़ी आंत में सूजन की पक्की पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ संकेतों को समझकर समय रहते डॉक्टर से सलाह लेने का फैसला जरूर किया जा सकता है। आखिर बड़ी आंत में सूजन होने पर शरीर में कौन-कौन से संकेत दिखाई दे सकते हैं? आइए जानते हैं।
 
symptoms of swelling in large intestine in hindi badi aant me sujan ke lakshan
बड़ी आंत में सूजन के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
 बड़ी आंत में सूजन के क्या लक्षण हो सकते हैं?

 बड़ी आंत में सूजन को मेडिकल भाषा में कोलाइटिस कहा जा सकता है। इसके पीछे संक्रमण, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज और दूसरी स्थितियां हो सकती हैं। लक्षण कारण के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

 1. पेट में दर्द और ऐंठन

 पेट के निचले हिस्से में दर्द, मरोड़ या ऐंठन महसूस होना आंत से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अगर दर्द लगातार बना रहे या बार-बार वापस आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 
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बड़ी आंत में सूजन के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
2. बार-बार दस्त लगना

 लगातार या बार-बार पतला मल आना बड़ी आंत की सूजन से जुड़े संभावित लक्षणों में शामिल है। कुछ मामलों में मल में म्यूकस या खून भी दिखाई दे सकता है।

 
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बड़ी आंत में सूजन के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
3. कब्ज और मल त्याग में बदलाव

 कुछ लोगों में मल त्याग की आदत अचानक बदल सकती है। दस्त के साथ कब्ज होना या सामान्य से अलग तरीके से मल आना भी जांच की वजह हो सकता है।

 
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बड़ी आंत में सूजन के लक्षण क्या हैं? - फोटो : AI
4.. पेट फूलना और गैस

 आंतों में सूजन होने पर पेट में भारीपन, गैस या ब्लोटिंग महसूस हो सकती है। हालांकि, केवल गैस या पेट फूलने से बड़ी आंत में सूजन होने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

 
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