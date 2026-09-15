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आज ही बदलें ये आदत: घंटों तक पेशाब रोकना कितना खतरनाक? जानिए यूरिन कंट्रोल करने के नुकसान

Tue, 15 Sep 2026 01:59 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Tue, 15 Sep 2026 01:59 PM IST
सार

Side Effects of Controlling Urine: अगर आप उन लोगों में से हैं तो घंटों तक यूरिन रोककर रखते हैं तो ये खबर अवश्य पढ़ें। यहां हम आपको इसके कुछ नुकसानों के बारे में जानकारी देंगे। 

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घंटों तक पेशाब रोकना कितना खतरनाक? - फोटो : AI
Side Effects of Controlling Urine: कई लोग काम में व्यस्त रहने, सफर करने या आसपास साफ टॉयलेट न मिलने की वजह से पेशाब करने की इच्छा को लंबे समय तक टालते रहते हैं। कभी-कभार ऐसा होना आम बात हो सकती है, लेकिन अगर यूरिन रोककर रखना आपकी रोजाना की आदत बन गई है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 


खासतौर पर जिन लोगों को पहले से पेशाब से जुड़ी परेशानी, ब्लैडर की समस्या या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की शिकायत रहती है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। लेकिन क्या लंबे समय तक यूरिन रोकना वाकई नुकसानदायक हो सकता है और इससे किन समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है? आइए जानते हैं।
 
side effects of controlling urine for many hours in hindi urine kitni der tak rok sakte hai
घंटों तक पेशाब रोकना कितना खतरनाक? - फोटो : Adobe Stock
घंटों तक यूरिन रोकने से क्या नुकसान हो सकते हैं?

 पेशाब को बार-बार लंबे समय तक रोकने की आदत ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, किसी स्वस्थ व्यक्ति में कभी-कभार कुछ समय तक पेशाब रोकना आमतौर पर गंभीर समस्या नहीं माना जाता।

1. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का खतरा

 पेशाब को लंबे समय तक रोककर रखने और ब्लैडर को नियमित रूप से खाली न करने की आदत कुछ लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी UTI के जोखिम से जुड़ सकती है। बार-बार पेशाब में जलन, दर्द, तेज बदबू या असामान्य रूप से ज्यादा बार पेशाब आने जैसे लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से सलाह लें।

 
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घंटों तक पेशाब रोकना कितना खतरनाक? - फोटो : AI
2. ब्लैडर पर असर

 लगातार लंबे समय तक यूरिन रोकने से ब्लैडर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है। लंबे समय तक ऐसा करना कुछ लोगों में ब्लैडर के सामान्य खाली होने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

 
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घंटों तक पेशाब रोकना कितना खतरनाक? - फोटो : AI
3. पेशाब करने में परेशानी

 यूरिन को लगातार रोकने की आदत कुछ लोगों में ब्लैडर को पूरी तरह खाली करने में परेशानी से जुड़ सकती है। अगर पेशाब करने में दिक्कत हो रही है या ब्लैडर पूरी तरह खाली न होने का एहसास रहता है तो इसे नजरअंदाज न करें।

 
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घंटों तक पेशाब रोकना कितना खतरनाक? - फोटो : AI
4. दर्द और असहजता

 ब्लैडर भरने पर पेट के निचले हिस्से में भारीपन, दबाव या असहजता महसूस हो सकती है। बहुत देर तक रोकने के बाद अचानक तेज इच्छा भी हो सकती है।

 
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