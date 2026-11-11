पैरों में सूजन, थकान और सांस फूलना... कहीं दिल या किडनी तो नहीं दे रहे खतरे का संकेत?
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Wed, 11 Nov 2026 05:05 PM IST
सार
Feet Swelling Causes: पैरों और टखनों में सूजन को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यह दिल या किडनी की समस्या का संकेत हो सकती है। जानें इसके कारण, लक्षण और बचाव के जरूरी उपाय।
विज्ञापन
विस्तार
Feet Swelling Causes: पैरों में सूजन होना एक आम समस्या लग सकती है, लेकिन कई बार यह शरीर में पनप रही किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। अगर आपके पैरों, टखनों या पंजों में बार-बार सूजन आती है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पैरों में सूजन के पीछे शरीर से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। खासतौर पर अगर सूजन के साथ सांस फूलना, थकान, पेशाब में बदलाव या अचानक वजन बढ़ने जैसी समस्याएं भी दिखाई दें, तो सतर्क हो जाना चाहिए।
समय रहते इसके कारणों की पहचान और सही इलाज बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं पैरों में सूजन क्यों होती है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं और किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन
पैरों में सूजन क्यों होती है?
पैरों में सूजन को मेडिकल भाषा में एडिमा (Edema) कहा जाता है। इसमें शरीर के ऊतकों में जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे पैर और टखने फूले हुए दिखाई देते हैं।
इसके कई कारण हो सकते हैं:
1. दिल से जुड़ी समस्या
जब दिल शरीर में खून को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता, तो पैरों और टखनों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है। हार्ट फेलियर में पैरों की सूजन के साथ सांस फूलना और थकान भी हो सकती है।
2. किडनी की बीमारी
किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालने का काम करती है। किडनी ठीक से काम न करे तो शरीर में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे पैरों, टखनों और कभी-कभी चेहरे पर भी सूजन दिखाई देती है।
3. लंबे समय तक बैठे या खड़े रहना
लगातार एक ही जगह बैठने या खड़े रहने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। इससे टखनों और पंजों में सूजन आ सकती है।
4. नसों में कमजोरी
पैरों की नसों में खून का प्रवाह सही नहीं होने पर भी सूजन हो सकती है। इसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहा जाता है।
5. शरीर में नमक की अधिकता
खाने में ज्यादा नमक लेने से शरीर में पानी जमा हो सकता है, जिससे पैरों में सूजन की समस्या बढ़ सकती है।
पैरों में सूजन के साथ दिखने वाले लक्षण
कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें?
अगर पैरों में सूजन के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या बेहोशी जैसी स्थिति हो तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। एक पैर में अचानक सूजन, दर्द, लालिमा या गर्माहट भी खून के थक्के का संकेत हो सकती है।
पैरों की सूजन से बचाव के उपाय
--------------------------------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
विज्ञापन
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पैरों में सूजन के पीछे शरीर से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। खासतौर पर अगर सूजन के साथ सांस फूलना, थकान, पेशाब में बदलाव या अचानक वजन बढ़ने जैसी समस्याएं भी दिखाई दें, तो सतर्क हो जाना चाहिए।
विज्ञापन
समय रहते इसके कारणों की पहचान और सही इलाज बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं पैरों में सूजन क्यों होती है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं और किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन
पैरों में सूजन क्यों होती है?
पैरों में सूजन को मेडिकल भाषा में एडिमा (Edema) कहा जाता है। इसमें शरीर के ऊतकों में जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे पैर और टखने फूले हुए दिखाई देते हैं।
इसके कई कारण हो सकते हैं:
1. दिल से जुड़ी समस्या
जब दिल शरीर में खून को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता, तो पैरों और टखनों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है। हार्ट फेलियर में पैरों की सूजन के साथ सांस फूलना और थकान भी हो सकती है।
2. किडनी की बीमारी
किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालने का काम करती है। किडनी ठीक से काम न करे तो शरीर में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे पैरों, टखनों और कभी-कभी चेहरे पर भी सूजन दिखाई देती है।
3. लंबे समय तक बैठे या खड़े रहना
लगातार एक ही जगह बैठने या खड़े रहने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। इससे टखनों और पंजों में सूजन आ सकती है।
4. नसों में कमजोरी
पैरों की नसों में खून का प्रवाह सही नहीं होने पर भी सूजन हो सकती है। इसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहा जाता है।
5. शरीर में नमक की अधिकता
खाने में ज्यादा नमक लेने से शरीर में पानी जमा हो सकता है, जिससे पैरों में सूजन की समस्या बढ़ सकती है।
पैरों में सूजन के साथ दिखने वाले लक्षण
- पैरों और टखनों का फूलना
- त्वचा पर दबाव डालने से गड्ढा बनना
- पैरों में भारीपन और दर्द महसूस होना
- त्वचा का खिंचा हुआ या चमकदार दिखना
- सांस फूलना या जल्दी थकान होना
- पेशाब की मात्रा या आदतों में बदलाव
कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें?
अगर पैरों में सूजन के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या बेहोशी जैसी स्थिति हो तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। एक पैर में अचानक सूजन, दर्द, लालिमा या गर्माहट भी खून के थक्के का संकेत हो सकती है।
पैरों की सूजन से बचाव के उपाय
- खाने में नमक की मात्रा नियंत्रित रखें
- लंबे समय तक एक जगह बैठने से बचें
- नियमित रूप से टहलें और हल्की एक्सरसाइज करें
- आराम करते समय पैरों को थोड़ा ऊंचा रखें
- पर्याप्त पानी पिएं, जब तक डॉक्टर ने तरल पदार्थ सीमित करने की सलाह न दी हो
- लगातार सूजन रहने पर डॉक्टर से जांच करवाएं
--------------------------------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।