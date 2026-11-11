पैरों में सूजन, थकान और सांस फूलना... कहीं दिल या किडनी तो नहीं दे रहे खतरे का संकेत?

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पैरों और टखनों का फूलना

त्वचा पर दबाव डालने से गड्ढा बनना

पैरों में भारीपन और दर्द महसूस होना

त्वचा का खिंचा हुआ या चमकदार दिखना

सांस फूलना या जल्दी थकान होना

पेशाब की मात्रा या आदतों में बदलाव

खाने में नमक की मात्रा नियंत्रित रखें

लंबे समय तक एक जगह बैठने से बचें

नियमित रूप से टहलें और हल्की एक्सरसाइज करें

आराम करते समय पैरों को थोड़ा ऊंचा रखें

पर्याप्त पानी पिएं, जब तक डॉक्टर ने तरल पदार्थ सीमित करने की सलाह न दी हो

लगातार सूजन रहने पर डॉक्टर से जांच करवाएं

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पैरों में सूजन के पीछे शरीर से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। खासतौर पर अगर सूजन के साथ सांस फूलना, थकान, पेशाब में बदलाव या अचानक वजन बढ़ने जैसी समस्याएं भी दिखाई दें, तो सतर्क हो जाना चाहिए।समय रहते इसके कारणों की पहचान और सही इलाज बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं पैरों में सूजन क्यों होती है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं और किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।पैरों में सूजन को मेडिकल भाषा में एडिमा (Edema) कहा जाता है। इसमें शरीर के ऊतकों में जरूरत से ज्यादा तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे पैर और टखने फूले हुए दिखाई देते हैं।इसके कई कारण हो सकते हैं:जब दिल शरीर में खून को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता, तो पैरों और टखनों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है। हार्ट फेलियर में पैरों की सूजन के साथ सांस फूलना और थकान भी हो सकती है।किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालने का काम करती है। किडनी ठीक से काम न करे तो शरीर में तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे पैरों, टखनों और कभी-कभी चेहरे पर भी सूजन दिखाई देती है।लगातार एक ही जगह बैठने या खड़े रहने से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। इससे टखनों और पंजों में सूजन आ सकती है।पैरों की नसों में खून का प्रवाह सही नहीं होने पर भी सूजन हो सकती है। इसे क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहा जाता है।खाने में ज्यादा नमक लेने से शरीर में पानी जमा हो सकता है, जिससे पैरों में सूजन की समस्या बढ़ सकती है।अगर पैरों में सूजन के साथ सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या बेहोशी जैसी स्थिति हो तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें। एक पैर में अचानक सूजन, दर्द, लालिमा या गर्माहट भी खून के थक्के का संकेत हो सकती है।--------------------------------------यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।