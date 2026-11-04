दिल्ली-एनसीआर: डॉक्टर ने प्रदूषण के खतरों को लेकर किया अलर्ट, कैसे जानें कहीं आप भी तो नहीं हो गए शिकार?

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है। पिछले दो-तीन दिनों से ज्यादातर हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के आंकड़े को भी पार कर गया है, इस स्तर के प्रदूषण को सेहत के लिए गंभीर खतरे वाला माना जाता है। हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे महीने कणों के साथ ब्लैक कार्बन सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है।

सांस फूलने से लेकर सिरदर्द की समस्या प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हमारे श्वसन तंत्र से जुड़े अंगों पर पड़ता है। पीएम 2.5 जैसे बेहद छोटे कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। इससे सूखी खांसी, सीने में जकड़न, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा के मरीजों में अटैक बढ़ने का खतरा रहता है।

किन लोगों को ज्यादा खतरा?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं वैसे तो प्रदूषण सभी लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है, पर बच्चों-बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं में इसका जोखिम ज्यादा देखा जाता रहा है। पहले से ही अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट के मरीजों को भी प्रदूषण से ज्यादा खतरा रहता है। बच्चों के फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं, इसलिए प्रदूषण उनके सांस संबंधी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, एक्यूआई ज्यादा होने पर बाहर एक्सरसाइज करने से बचें और घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें। घर में धुआं और धूल आने से रोकें और हेपा फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें। सांस लेने में ज्यादा परेशानी, सीने में दर्द या गंभीर लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।









--------------

नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।