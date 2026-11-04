फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   Delhi Air Pollution and high aqi risk Are You Experiencing These Warning Signs

दिल्ली-एनसीआर: डॉक्टर ने प्रदूषण के खतरों को लेकर किया अलर्ट, कैसे जानें कहीं आप भी तो नहीं हो गए शिकार?

Wed, 04 Nov 2026 11:59 AM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Wed, 04 Nov 2026 11:59 AM IST
सार

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण आंखों में जलन, खांसी, गले में खराश और सांस फूलने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। जानिए प्रदूषण के शुरुआती संकेत और खुद को सुरक्षित रखने के तरीके।

विज्ञापन
Delhi Air Pollution and high aqi risk Are You Experiencing These Warning Signs
वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है। पिछले दो-तीन दिनों से ज्यादातर हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के आंकड़े को भी पार कर गया है, इस स्तर के प्रदूषण को सेहत के लिए गंभीर खतरे वाला माना जाता है। हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे महीने कणों के साथ ब्लैक कार्बन सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है।



अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण और ब्लैक कार्बन का डबल अटैक देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए प्रदूषित हवा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। परेशानी की बात यह है कि कई बार प्रदूषण का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों, दिल और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

चूंकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर लगातार स्वास्थ्य विशेषज्ञ अलर्ट कर रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कैसे पता किया जाए कि कहीं आप इसकी चपेट में तो नहीं आ गए हैं?
Trending Videos
Delhi Air Pollution and high aqi risk Are You Experiencing These Warning Signs
वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI

श्वसन रोग विशेषज्ञ बताते हैं, प्रदूषण बढ़ने और प्रदूषित हवा में सांस लेने से कुछ लोगों को खांसी, आंखों में जलन और सांस फूलने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। बच्चे-बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा खतरा होता है, जिसे लेकर विशेषज्ञ लगातार अलर्ट करते रहे हैं। 

प्रदूषण का आंखों से लेकर श्वसन तंत्र और गंभीर मामलों में हार्ट-लंग्स पर भी असर हो सकता है। अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट में हमने बताया कि प्रदूषण किस तरह से हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है।
 

  • प्रदूषित हवा में मौजूद धूल, धुआं और बारीक कण आंखों में जलन, लालिमा, पानी आने और गले में खराश की समस्या पैदा कर सकते हैं। अगर बाहर निकलने के बाद ये लक्षण बढ़ते हैं और घर के अंदर आने पर कम होते हैं, तो प्रदूषण इसकी एक वजह हो सकती है।
Delhi Air Pollution and high aqi risk Are You Experiencing These Warning Signs
खांसी-सांस की समस्या - फोटो : Freepik.com

सांस फूलने से लेकर सिरदर्द की समस्या

प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर हमारे श्वसन तंत्र से जुड़े अंगों पर पड़ता है। पीएम 2.5 जैसे बेहद छोटे कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। इससे सूखी खांसी, सीने में जकड़न, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा के मरीजों में अटैक बढ़ने का खतरा रहता है।
 

  •  इसी तरह से प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से कुछ लोगों को सिरदर्द और थकान महसूस हो सकती है। 
  • लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क से रक्त वाहिकाओं में सूजन और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Delhi Air Pollution and high aqi risk Are You Experiencing These Warning Signs
वायु प्रदूषण और इसके खतरे - फोटो : Adobe Stock

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं वैसे तो प्रदूषण सभी लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है, पर बच्चों-बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं में इसका जोखिम ज्यादा देखा जाता रहा है। पहले से ही अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट के मरीजों को भी प्रदूषण से ज्यादा खतरा रहता है। बच्चों के फेफड़े विकसित हो रहे होते हैं, इसलिए प्रदूषण उनके सांस संबंधी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
 

  • स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, एक्यूआई ज्यादा होने पर बाहर एक्सरसाइज करने से बचें और घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें। घर में धुआं और धूल आने से रोकें और हेपा फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें। सांस लेने में ज्यादा परेशानी, सीने में दर्द या गंभीर लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।





--------------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed