किडनी पर प्रोटीन का असर: ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी हो सकती है खराब? जानें रोजाना कितनी मात्रा जरूरी

1 of 5 एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए? - फोटो : AI

Does too Much Protein Affect Kidneys: आजकल फिटनेस और मसल्स बनाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपनी डाइट में प्रोटीन पाउडर, अंडे, पनीर, चिकन, दाल और दूसरे हाई-प्रोटीन फूड्स शामिल कर रहे हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, टिश्यू की मरम्मत करने और शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन क्या जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाना किडनी की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? क्या रोजाना प्रोटीन शेक पीने से किडनी पर दबाव बढ़ता है?



दरअसल, प्रोटीन की जरूरत हर व्यक्ति की उम्र, वजन, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य के अनुसार अलग-अलग होती है। खासकर किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को प्रोटीन की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं रोजाना कितना प्रोटीन खाना चाहिए और ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर क्या असर पड़ सकता है।

आजकल फिटनेस और मसल्स बनाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपनी डाइट में प्रोटीन पाउडर, अंडे, पनीर, चिकन, दाल और दूसरे हाई-प्रोटीन फूड्स शामिल कर रहे हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने, टिश्यू की मरम्मत करने और शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। लेकिन क्या जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाना किडनी की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? क्या रोजाना प्रोटीन शेक पीने से किडनी पर दबाव बढ़ता है?

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ज्यादा प्रोटीन खाने से किडनी पर क्या असर पड़ता है?



प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है, लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म होने पर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने में किडनी की अहम भूमिका होती है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा प्रोटीन खाता है, तो किडनी में ब्लड फ्लो और फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया बढ़ सकती है। इसे ग्लोमेरुलर हाइपरफिल्ट्रेशन कहा जाता है।



स्वस्थ किडनी वाले लोगों में सामान्य रूप से ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब होने का सीधा संबंध अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है। हालांकि, लंबे समय तक बहुत अधिक प्रोटीन लेने के प्रभावों पर शोध जारी है। वहीं, जिन लोगों को पहले से किडनी की बीमारी है, उनके लिए अधिक प्रोटीन लेना परेशानी बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार प्रोटीन लेना चाहिए।





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ज्यादा प्रोटीन लेने से हो सकती हैं ये 5 परेशानियां



1. किडनी पर बढ़ सकता है काम का दबाव



प्रोटीन के पाचन और मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम किडनी करती है। बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी की फिल्ट्रेशन प्रक्रिया बढ़ सकती है। पहले से किडनी की समस्या होने पर यह स्थिति चिंता का विषय हो सकती है।



2. शरीर में यूरिया का स्तर बढ़ सकता है



प्रोटीन के टूटने पर यूरिया बनता है, जिसे किडनी फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। अधिक प्रोटीन लेने पर यूरिया का उत्पादन भी बढ़ सकता है। हालांकि, यूरिया बढ़ना अपने आप में किडनी खराब होने का प्रमाण नहीं है।





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3. किडनी की बीमारी में बढ़ सकती है परेशानी



जिन लोगों की किडनी पहले से ठीक से काम नहीं कर रही है, उनके लिए ज्यादा प्रोटीन लेना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे मरीजों को प्रोटीन की मात्रा अपनी बीमारी की स्थिति के अनुसार तय करनी चाहिए।



4. डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है



हाई-प्रोटीन डाइट में शरीर को पर्याप्त पानी देना जरूरी है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए शरीर को सामान्य रूप से हाइड्रेट रखना चाहिए। हालांकि, सिर्फ ज्यादा प्रोटीन खाने से हर व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है।



5. संतुलित डाइट बिगड़ सकती है



अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देता है और फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फाइबर को नजरअंदाज करता है, तो उसकी डाइट असंतुलित हो सकती है। इससे कब्ज और दूसरे पोषण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।



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