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अच्छी सेहत: जोड़ों में सूजन से लेकर वेट और कोलेस्ट्रॉल, इन सीड्स में छिपा है सभी समस्याओं का इलाज
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिलाष श्रीवास्तव
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:54 PM IST
सार
अलसी में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड नामक पौधों से मिलने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो शरीर में सूजन से जुड़ी प्रक्रियाओं को कम कर सकता है। इसके अलावा अलसी फाइबर और अन्य पोषक तत्व देती है। इससे सेहत को कई लाभ हो सकते हैं।
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अलसी के फायदे
- फोटो : freepik.com
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अगर हम सभी अपने आहार को ठीक रख लें तो ये कई बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डाइट में हरी सब्जियों, प्रोटीन-फाइबर के साथ नट्स-सीड्स को भी जरूर शामिल करना चाहिए। अध्ययनों में अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स को सेहत के लिए लाभकारी बताया गया है।
अलसी के छोटे-छोटे बीज पोषण के मामले में काफी खास माने जाते हैं। इनमें फाइबर, प्रोटीन, थायमिन और खास तरह का ओमेगा-3 फैटी एसिड अल्फा-लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। यही अल्फा-लिनोलेनिक एसिड अलसी को सूजन और शरीर में होने वाली इंफ्लेमेशन को ठीक करने में खास बनाता है।
इतना ही नहीं अलसी को वेट लॉस से लेकर दिल की सेहत और पाचन को ठीक रखने में भी फायदेमंद पाया गया है।
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अलसी के बीज
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एंटी-इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर सीड
अलसी में पाया जाने वाला अल्फा-लिनोलेनिक एसिड शरीर के लिए जरूरी वसा का एक प्रकार है। यह पौधों से मिलने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड है। शरीर इसे सीमित मात्रा में ईपीए और डीएचए जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड में बदल सकता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
अध्ययनों में अलसी और उसके कंपाउंड्स को एंटी-इंफ्लामेटरी प्रभावों के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इसे गठिया के दर्द वालों के लिए फायेदमंद माना जाता है।
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जोड़ों में दर्द की समस्या
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गठिया और जोड़ों के सूजन में फायदेमंद
गठिया जैसी स्थितियों में सूजन की समस्या देखी जाती है। अलसी में मौजूद अल्फा-लिनोलेनिक एसिड इसे एंटी-इंफ्लामेटरी प्रभावों वाला बना देता है। अध्ययनों में अलसी के सेवन को कुछ लोगों में सूजन कम करने वाला पाया गया है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अलसी गठिया की दवा का विकल्प नहीं है। अगर आपको जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन या अकड़न रहती है, तो केवल अलसी पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से जांच जरूर कराएं।
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कोलेस्ट्रॉल की समस्या
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दिल के लिए अलसी के फायदे
अलसी में मौजूद अल्फा-लिनोलेनिक एसिड के साथ फाइबर भी हृदय स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अलसी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर मिलते हैं। आहार में पर्याप्त फाइबर लेने से रक्त में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
कुछ अध्ययनों में अलसी के सेवन से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम करने वाला पाया गया है। हालांकि इसका असर व्यक्ति की पूरी डाइट, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करता है।
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मोटापा कम करने के उपाय
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वजन घटाने में करता है मदद
अलसी को वजन कंट्रोल करने वाली फायदेमंद चीजों के रूप में जाना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करने और लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराने में मदद कर सकता है। इससे भोजन की मात्रा नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों की सलाह पर इसे आहार का हिस्सा बनाना आपको कई फायदे दे सकता है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
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