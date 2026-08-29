अच्छी सेहत: जोड़ों में सूजन से लेकर वेट और कोलेस्ट्रॉल, इन सीड्स में छिपा है सभी समस्याओं का इलाज

1 of 5 अलसी के फायदे - फोटो : freepik.com

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अगर हम सभी अपने आहार को ठीक रख लें तो ये कई बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, डाइट में हरी सब्जियों, प्रोटीन-फाइबर के साथ नट्स-सीड्स को भी जरूर शामिल करना चाहिए। अध्ययनों में अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स को सेहत के लिए लाभकारी बताया गया है।



अलसी के छोटे-छोटे बीज पोषण के मामले में काफी खास माने जाते हैं। इनमें फाइबर, प्रोटीन, थायमिन और खास तरह का ओमेगा-3 फैटी एसिड अल्फा-लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। यही अल्फा-लिनोलेनिक एसिड अलसी को सूजन और शरीर में होने वाली इंफ्लेमेशन को ठीक करने में खास बनाता है।



इतना ही नहीं अलसी को वेट लॉस से लेकर दिल की सेहत और पाचन को ठीक रखने में भी फायदेमंद पाया गया है।

2 of 5 अलसी के बीज - फोटो : freepik.com

एंटी-इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर सीड



अलसी में पाया जाने वाला अल्फा-लिनोलेनिक एसिड शरीर के लिए जरूरी वसा का एक प्रकार है। यह पौधों से मिलने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड है। शरीर इसे सीमित मात्रा में ईपीए और डीएचए जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड में बदल सकता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं।



अध्ययनों में अलसी और उसके कंपाउंड्स को एंटी-इंफ्लामेटरी प्रभावों के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इसे गठिया के दर्द वालों के लिए फायेदमंद माना जाता है।

3 of 5 जोड़ों में दर्द की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI

गठिया और जोड़ों के सूजन में फायदेमंद



गठिया जैसी स्थितियों में सूजन की समस्या देखी जाती है। अलसी में मौजूद अल्फा-लिनोलेनिक एसिड इसे एंटी-इंफ्लामेटरी प्रभावों वाला बना देता है। अध्ययनों में अलसी के सेवन को कुछ लोगों में सूजन कम करने वाला पाया गया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, अलसी गठिया की दवा का विकल्प नहीं है। अगर आपको जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन या अकड़न रहती है, तो केवल अलसी पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से जांच जरूर कराएं।

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4 of 5 कोलेस्ट्रॉल की समस्या - फोटो : freepik.com

दिल के लिए अलसी के फायदे



अलसी में मौजूद अल्फा-लिनोलेनिक एसिड के साथ फाइबर भी हृदय स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अलसी में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर मिलते हैं। आहार में पर्याप्त फाइबर लेने से रक्त में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

कुछ अध्ययनों में अलसी के सेवन से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम करने वाला पाया गया है। हालांकि इसका असर व्यक्ति की पूरी डाइट, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करता है।

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5 of 5 मोटापा कम करने के उपाय - फोटो : Adobe stock