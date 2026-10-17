हेल्थ अलर्ट: क्या नूडल्स खाने से भी जा सकती जान? एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत ने उठाए सवाल

1 of 4 नूडल्स खाने से मौत का मामला - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आप भी नूडल्स खाने के शौकीन हैं, अक्सर बाजार से लाकर या फिर घर पर बनाकर नूडल्स खा लेते हैं? कहीं ये आदत आपके लिए जानलेवा न साबित हो जाए। आप भी अब जरूर सोच रहे होंगे कि क्या नूडल्स खाने से भी किसी की जान जा सकती है?



असल में ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही ऐसी ही एक खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र के नगलाश्री पदम गांव में शनिवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया। मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार रात नूडल्स खाया था। प्रारंभिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने अभी मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी।



तो क्या किसी की मौत नूडल्स खाने से भी हो सकती है? असल मेंने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र के नगलाश्री पदम गांव में शनिवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया। मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार रात नूडल्स खाया था। प्रारंभिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने अभी मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी।तो क्या किसी की मौत नूडल्स खाने से भी हो सकती है?

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2 of 4 नूडल्स खाने से क्या होता है? - फोटो : Freepik.com

नूडल्स और जंक फूड्स के खतरे



घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। फूड एंड सेफ्टी विभाग और फोरेंसिक टीम ने मौके का गहन निरीक्षण किया और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

#WATCH | Noida, UP: Neighbours of the deceased family say, "... The children were sleeping. The mother of the deceased (man) was fighting and saying that she would not let them live here and would put all the property in her daughter's name. She has already put all the property in her daughter's name. She told them to leave the house... The mother of the deceased cooked Maggi and served it to everyone when they reached home after visiting the fair... They used to fight every day... They should be punished strictly..." — ANI (@ANI) October 17, 2026





इसी तरह से पिछले साल एक मामले में अमरोहा निवासी 11वीं कक्षा की एक छात्रा की ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड खाने से मौत हो गई थी। मेडिकल टीम के मुताबिक, उसकी आंतें आपस में चिपक गई थीं और उसका पाचन तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो गया था।



इन घटनाओं के बाद लोगों में एक सवाल बहुत कॉमन है कि क्या नूडल्स और जंक फूड्स खाने से किसी की जान जा सकती है?

3 of 4 नूडल्स खाने से क्या होता है? - फोटो : Freepik.com

नूडल्स खाने से पहले जान लीजिए ये बातें



नूडल्स झटपट तैयार होने वाला ऐसा फूड है, जिसे बच्चों से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, वैसे तो कभी-कभार नूडल्स खाने से ज्यादा नुकसान नहीं होता, पर अगर आप अक्सर और बार-बार नूडल्स बार-बार खाते हैं तो इससे कई तरह के खतरे जरूर हो सकते हैं।

बार-बार नूडल्स खाने की आदत की वजह से आपकी डाइट में फल, सब्जियां, दालें व प्रोटीन से भरपूर चीजों की कमी हो सकती है, इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी का खतरा हो सकता है।

कई इंस्टेंट नूडल्स में सोडियम यानी नमक की मात्रा अधिक होती है। लंबे समय तक ज्यादा सोडियम लेने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है।

नूडल्स में फाइबर और प्रोटीन भी कम होते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से खाना आहार की गुणवत्ता घटा सकती है।

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4 of 4 पाचन से संबंधित दिक्कतें - फोटो : Freepik.com